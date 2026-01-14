民進黨嘉縣長初選勝出 蔡易餘強調：不會受任何人左右

民進黨嘉義縣長初選出線，立委蔡易餘（中）感謝竹崎鄉長曾亮哲、水上鄉長林緗亭輔選。（記者王善嬿攝）

民進黨嘉義縣長黨內初選民調結果出爐，立委蔡易餘以26個百分點的差距擊敗嘉義縣議員黃榮利。蔡易餘今在嘉縣朴子市服務處表示，每次選舉，前立委陳明文「明文規定」都被過度放大，初選過程雖有競爭，希望黃榮利議員選後放下執念，展現團結「嘉義隊」，讓嘉縣更好。

今一早9點多，許多支持者到蔡易餘服務處等候，初選結果一公布，現場爆出歡呼聲，高喊「縣長好」。

請繼續往下閱讀...

蔡易餘表示，初選時，感謝18鄉鎮市鄉親努力幫他輔選，給他機會代表民進黨爭取下屆嘉義縣長。

蔡易餘說，黃榮利選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

他提到，每次選舉「明文規定」都被過度放大，然而如現任嘉義縣長翁章梁，展現高度、府會和諧，推動許多重大建設，打下堅定基礎，充分展現不被任何人左右的縣政領導風格，未來他也會效仿翁縣長，不會受任何人左右。

他表示，黃榮利政治歷程與陳明文有很深淵源，在農會階段也受陳明文大力提拔，與陳委員有深厚革命情感，不希望每次選舉「陳明文」3個字造成大家撕裂，希望黃議員放下對陳委員偏見，為了嘉義縣的未來，展現團結的嘉義隊，不要再以此試圖分裂。

蔡易餘說，嘉義縣的進步，是在前縣長陳明文、張花冠到現任翁章梁，每位縣長的脈絡及對嘉義縣進步的努力下達到，初選時大家競爭，但不要再把「明文規定」當作選舉主軸，他都不會被任何人左右。

