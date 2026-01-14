為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳水扁曝40年前辯護、2022年綠營談選舉合作 鍾東錦：過去就過去了

    2026/01/14 12:52 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣長鍾東錦多年前曾因傷害致死罪遭判刑，前總統陳水扁今天在臉書表示，「鍾東錦縣長原來是阿扁律師的當事人」。（取自陳水扁新勇哥物語臉書）

    苗栗縣長鍾東錦多年前曾因傷害致死罪遭判刑，前總統陳水扁今天在臉書表示，「鍾東錦縣長原來是阿扁律師的當事人」。（取自陳水扁新勇哥物語臉書）

    前總統陳水扁今（14）日在臉書粉專發文表示，苗栗縣長鍾東錦前往台南感謝他約40年前為其涉傷害致死案辯護，並指鍾改悔向上的故事很勵志；甚至透露2022年苗栗縣長選舉，民進黨中央還曾找鍾談合作。對此，鍾東錦證實，他是1週以前去拜訪陳水扁。但他目前人在台北忙，對於文內政治事，僅說，「過去就過去了」，不願再提。

    陳水扁今天在「陳水扁新勇哥物語」臉書粉專發文《鍾東錦縣長原來是阿扁律師的當事人》。文內寫到，「苗栗縣長鍾東錦專程到台南耘非凡感謝阿扁在出任立委前還可以執行律師業務，為他涉及的傷害致死案件辯護。」

    陳水扁表示，約40年前，鍾東錦年輕氣盛，由於跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡。

    陳接著表示，後來阿扁參選，鍾東錦多少也有幫忙。阿扁說《有夢上水》的節目如果沒停掉，鍾縣長改悔向上的故事也蠻勵志的。

    陳並透露，鍾縣長還跟他說2022年的縣長選舉，民進黨中央黨部秘書長曾找鍾談合作的可能性，鍾說如果民進黨的候選人可以當選，鍾繼續當議長也不錯，選後鍾再退出國民黨，就沒有2026鍾代表國民黨的藍綠對決。

    鍾東錦表示，他是1週以前去拜訪陳水扁，但他目前人在台北忙，對於文內政治事，「過去就過去了」，不願再提。不過，鍾表示，陳水扁描述的刑案部分，與事實有些出入，「當時沒有參與打架，我已經先離開了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播