批藍白提彈劾立院淪「垃圾時間」 陳培瑜：鬧劇起點就是國會擴權

立法院民進黨團書記長陳培瑜14日在全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會（第1場）發言，舉起「藍白立院當家，只鬧事不做事」標語。（記者田裕華攝）

立法院今（14）日舉行第1場總統彈劾案公聽會，立法院民進黨團書記長陳培瑜發言時火力全開，痛批這場公聽會根本是「荒謬的鬧劇現場直播」。她直指藍白兩黨因為「國會擴權法案」被宣告違憲、不甘心無法將總統賴清德叫到立法院「問話」，才提出彈劾案，目的就是為了「羞辱賴總統」；她更砲轟現在的立法院是在「陪藍白立委作秀的垃圾時間」，這場政治鬧劇將讓全國人民付出代價。

耗費4天委員會不審預算陪作秀 藍白只為羞辱賴總統

陳培瑜表示，這場政治鬧劇的起點就是「國會擴權法案」，當時藍白為了羞辱賴總統，硬推擴權法案想把總統叫來問話，結果被憲法法庭狠狠打臉，裁定總統沒有到立院國情報告的義務。藍白不甘心釋憲敗訴，轉而提出彈劾案，並非為了追究違法失職，而是想藉此把總統叫來「問好問滿」。

請繼續往下閱讀...

「請國人看清楚，現在的立法院就是在陪藍白立委作秀的垃圾時間」，陳培瑜怒批，為了配合這場缺乏正當性的彈劾大秀，立法院耗掉了本週三、四及下週三、四，總共四天的寶貴委員會時間，全部變更為「全院委員會」；她質疑，犧牲了原本應進行的法案與預算實質審查，只為了演這齣政治鬧劇，「到底要全國人民付出多少代價？」

她也引用「立院職權行使法」提醒，法律僅規定「得」邀請，總統完全沒有法律義務出席這場作秀的鬧劇。

陳培瑜也質疑藍白邏輯錯亂，她指出，彈劾案若要通過，最終需送交憲法法庭審理，但藍白兩黨平時卻天天罵憲法法庭違憲、甚至修法癱瘓憲法法庭。「請問你們難道不是自打嘴巴嗎？」她痛斥，藍白不顧憲政秩序，只為了欺騙台灣人民，整場彈劾案就是實實在在的政治鬧劇。

擋預算、擋國安 質疑藍白「唱和中共」

除彈劾案外，陳培瑜也細數藍白在立法院的「惡行」。她批評藍白將總預算拖到一月中還不交付審查，導致T-PASS、治水防洪、公共托育及災害預備金等新興計畫無法動支，未來地方政府若有需求，「就請找藍白立委黨團算帳」。

此外，陳培瑜也抨擊藍白在程序委員會惡意阻擋民進黨提出的國安修法，包括要求民代赴中需報備的提案被擋超過800次，以及阻擋「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。

陳培瑜更點名傅崐萁、翁曉玲等藍營立委屢次在會期中前往中國「拜碼頭」，質疑他們到底達成了什麼協議，「每次從中國回來，台灣立法院就只有更亂」。她呼籲國民黨與民眾黨不要再忽視國家利益、唱和中共，不要讓立法院淪為「當家不做事、只鬧事」的亂源。

陳培瑜也抨擊藍白立委一方面做違憲的事，一方面不忘「自肥」。她列舉民眾黨提出的「壯世代」、國民黨陳玉珍的助理費除罪化，以及有陳菁徽上任不到一個月就推代理孕母法案，陳痛批，這是「先戕害台灣人民利益，再繼續在立法院自肥」，相關案例多到讓人感到羞恥。她質問藍白陣營，這種赤裸裸將公共資源當成自家財產的行為，難道就是所謂的「多數民意」？

陳培瑜呼籲，如果在台灣我們希望國家可以長治久安，需要的是人民團結，立法院所有黨團也可以團結、理性、和平的討論，讓所有相關的實質法案還有預算實質推進，而不是配合藍白一直在演政治鬧劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法