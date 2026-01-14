為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    二度掃街相挺 賴瑞隆送這幸運物祝林俊憲南市長初選出線

    2026/01/14 11:54 記者王俊忠／台南報導
    民進黨高雄立委賴瑞隆與台南立委林俊憲兩人互贈黃色小鴨與三隻小豬撲滿幸運物，祝福彼此在南、高兩市市長選舉順利成功。（記者王俊忠攝）

    昨天在民進黨高雄市長初選過關的立委賴瑞隆，今上午第二度到台南相挺同樣尋求台南市長初選出線的立委林俊憲，兩人再次同框在市區車隊遊行拜票。賴瑞隆特別把當年在高雄辦活動的黃色小鴨幸運小物送給林俊憲；林也回贈當年造成小英總統競選旋風的三隻小豬撲滿幸運物，彼此相互祝福。賴並懇求台南市民在今晚守候民調電話、唯一支持林俊憲，也守護台南的未來。

    賴瑞隆表示，今晚6點到10點半，是台南重要的一晚，拜託台南市民們待在家裡、守候民調電話，請記得要唯一支持林俊憲，因為林俊憲過去有豐富的民代問政、服務經驗與成果，是最優秀的台南市長人選，他能帶領台南繼續往前進，絕對值得台南市民支持。

    賴瑞隆同時帶來他於2013年在高雄辦的黃色小鴨活動旋風小鴨幸運物。他說，這小鴨帶給他很多成長與幸運，所以特別拿來送給林俊憲，給林最大的鼓勵，他也在小鴨紀念物上寫下「南高連憲」，期許南市能夠「幸福實憲」，協助林俊憲在今晚民調之戰過關。

    林俊憲回贈他當年擔任蔡英文總統競選發言人時、發起三隻小豬運動的小豬撲滿幸運物給賴瑞隆，祝福彼此都能在市長選舉順利圓滿。林俊憲說，賴瑞隆分享其初選經驗、指民調的每通電話都很重要，呼籲市民朋友今晚在家守候電話、唯一支持「台南最好林俊憲」！

    林俊憲並說，昨下午賴瑞隆已陪他在台南車隊掃街，賴說昨陪了他掃街一半路程，今天要陪他完成另一半掃街，他們彼此互贈幸運物，希望未來能雙雙當選南、高市長，有好的密切合作及跨境治理，帶領台南與高雄兩市大成長、大進步。

    在民進黨高雄市長初選過關的立委賴瑞隆，14日上午第二度到台南相挺同樣尋求台南市長初選出線的立委林俊憲，兩人再次同框在市區車隊遊行拜票。（記者王俊忠攝）

