為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    點破黃國昌訪美「拖字訣」 張育萌：只會以拖待變算什麼在野黨？

    2026/01/14 11:55 即時新聞／綜合報導
    張育萌批評黃國昌：「只會以拖待變的黨主席，算什麼在野黨？」（記者塗建榮攝）

    張育萌批評黃國昌：「只會以拖待變的黨主席，算什麼在野黨？」（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今（14日）返抵國門，上午9點30分召開記者會，不過黃國昌在記者會中提到：「基於跟美方的默契，不能跟各位講會談內容。」台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評：「只會以拖待變的黨主席，算什麼在野黨？」

    張育萌在臉書發文指出，黃國昌在記者會中一開始就說有收到AIT的訊息，基於AIT的請求跟對美方的尊重，無法轉述會中美方官員所說的話，「接下來我會向大家報告的，是我們表達了什麼看法。表達的這些看法，如果是我清楚說出來的，基本上都獲得美方相當正面的回應」。張育萌舉例，黃國昌的意思就是考完試，被問到考幾分，顧左右而言他說「我不能說自己拿幾分，但我可以說的是，我考得很好，老師也很滿意」。

    張育萌直言：「有夠雙標。這種『什麼都不能講』的說法，如果從民進黨口中說出來，黃國昌還不咆哮罵爆？啊其他人這樣說，就是『拒絕向國人報告』，黃國昌自己保密，就是『基於台美互信』。到底在說什麼啦。」

    後續黃國昌批評行政院提的國防特別條例，結果是他要提自己的版本，張質疑，在立院程序委員會黨國防特別條例擋了7次，結果是為了提自己的版本？張育萌表示，AIT處長谷立言在去年12月就說，未來立院進入預算審查時，他願意來向立委說明並回答問題，當初黃國昌說：「立法委員監督的對象是本國的行政官員，還沒有僭越到去監督外國行政官員這樣子的地步。」結果才不到一個月，黃國昌自己跑去「畢業旅行」，所有人陪他演這齣，最後就只是要「提自己的版本」。

    張育萌提到，黃國昌說「預期也呼籲」下週國防部會到立院開秘密會議，報告國防特別預算後，他才能提出他的版本，搞來搞去黃國昌自己的提案又要到一月底了。張育萌強調，1月31日會期結束之後，黃國昌提案完就不是立委了，這個爛攤子交給之後因兩年條款上任的民眾黨立委處理。

    張育萌直言：「台灣又這樣被黃國昌搞得虛度了一個會期。誰管黃國昌喜不喜歡民進黨，我真的不在乎。你當立法委員，該提案就提案，該監督就監督。只會以拖待變的黨主席，算什麼在野黨？台灣還有多少時間，給這些人耗？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播