點破黃國昌訪美「拖字訣」 張育萌：只會以拖待變算什麼在野黨？

張育萌批評黃國昌：「只會以拖待變的黨主席，算什麼在野黨？」（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今（14日）返抵國門，上午9點30分召開記者會，不過黃國昌在記者會中提到：「基於跟美方的默契，不能跟各位講會談內容。」台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評：「只會以拖待變的黨主席，算什麼在野黨？」

張育萌在臉書發文指出，黃國昌在記者會中一開始就說有收到AIT的訊息，基於AIT的請求跟對美方的尊重，無法轉述會中美方官員所說的話，「接下來我會向大家報告的，是我們表達了什麼看法。表達的這些看法，如果是我清楚說出來的，基本上都獲得美方相當正面的回應」。張育萌舉例，黃國昌的意思就是考完試，被問到考幾分，顧左右而言他說「我不能說自己拿幾分，但我可以說的是，我考得很好，老師也很滿意」。

張育萌直言：「有夠雙標。這種『什麼都不能講』的說法，如果從民進黨口中說出來，黃國昌還不咆哮罵爆？啊其他人這樣說，就是『拒絕向國人報告』，黃國昌自己保密，就是『基於台美互信』。到底在說什麼啦。」

後續黃國昌批評行政院提的國防特別條例，結果是他要提自己的版本，張質疑，在立院程序委員會黨國防特別條例擋了7次，結果是為了提自己的版本？張育萌表示，AIT處長谷立言在去年12月就說，未來立院進入預算審查時，他願意來向立委說明並回答問題，當初黃國昌說：「立法委員監督的對象是本國的行政官員，還沒有僭越到去監督外國行政官員這樣子的地步。」結果才不到一個月，黃國昌自己跑去「畢業旅行」，所有人陪他演這齣，最後就只是要「提自己的版本」。

張育萌提到，黃國昌說「預期也呼籲」下週國防部會到立院開秘密會議，報告國防特別預算後，他才能提出他的版本，搞來搞去黃國昌自己的提案又要到一月底了。張育萌強調，1月31日會期結束之後，黃國昌提案完就不是立委了，這個爛攤子交給之後因兩年條款上任的民眾黨立委處理。

張育萌直言：「台灣又這樣被黃國昌搞得虛度了一個會期。誰管黃國昌喜不喜歡民進黨，我真的不在乎。你當立法委員，該提案就提案，該監督就監督。只會以拖待變的黨主席，算什麼在野黨？台灣還有多少時間，給這些人耗？」

