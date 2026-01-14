為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌到突訪美國真正目的？聲量看政治：因為權力焦慮

    2026/01/14 12:30 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今日上午召開記者會說明此次訪美成果。（記者塗建榮攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今日上午召開記者會說明此次訪美成果。（記者塗建榮攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今日上午召開記者會說明此次訪美成果。粉專「聲量看政治」表示，當國內舞台失靈，黃國昌就往國外找聲量。他認為，黃國昌去美國只因為「權力焦慮」。

    「聲量看政治」今日發文表示，這兩天，黃國昌去美國的新聞，被他自己跟民眾黨包裝成「重要出訪」、「受到重視」，但仔細看內容，真正具體的會面、成果與政策連動其實都非常模糊。沒有清楚的對象層級，也沒有後續延伸，更多是靠他本人自己在臉書、記者會用自己的話術撐起意義，連回國之後都在裝神秘。「這種操作，說穿了，是自我定位的補救動作。」

    「聲量看政治」指出，當前民眾黨主席柯文哲正在醞釀返回政壇，國內輿論開始質疑黃國昌的路線、黨內競合引發支持者分裂、司法與爭議新聞同時壓上來，他急需一個「更大的舞台」證明自己還能再戰。這段時間，軍購議題屢屢被擋、台美關係被他們藍白自己卡關，就是最容易被拿來當議題背書的符號。問題不在出國，而在於出國的動機，明顯是為了轉移戰場。

    「聲量看政治」表示，如果真的是被美國人看重、被隆重邀請，黃國昌的新聞本質上應是低調而紮實；但現在看到的，卻是高調發文、自己主動定義現場、反覆強調「國際視野」。這種論述的方式，不過就是在對內安撫，「是在告訴支持者、昌粉，我還站得住，我沒有被邊緣化。」

    更關鍵的是，這趟行程剛好卡在軍購、國防與藍白立場爭議之後。與其說是代表台灣，不如說是在替自己找一個說法，把原本在國內說不清楚、站不穩的問題，丟到國外去包裝成「高度層次的討論」，藉此拉高自己，卻沒有真正回答質疑。

    「政治應當承擔後果，不是只有演戲，」粉專表示。真正成熟的政治人物，是在壓力最大的時候，把問題說清楚、把責任扛下來，不是一再更換舞台、轉換說法。當一個人開始依賴外部權威來證明自己，反而代表他在原本的位置上，已經失去說服力。

    最後，粉專指出，黃國昌現在面臨的，不是大家需不需要他，是民眾黨內、台灣整個社會還信不信他。如果他選擇繼續用自我造神、放大衝突來掩蓋矛盾，只會讓裂痕更深，讓自己更陷入頹敗之地。「政治不是一直往外跑找舞台，是看能不能在現在的舞台做出什麼真正的正面價值，同時，也要能面對自己造成的後果。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播