黃國昌到突訪美國真正目的？聲量看政治：因為權力焦慮

台灣民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今日上午召開記者會說明此次訪美成果。粉專「聲量看政治」表示，當國內舞台失靈，黃國昌就往國外找聲量。他認為，黃國昌去美國只因為「權力焦慮」。

「聲量看政治」今日發文表示，這兩天，黃國昌去美國的新聞，被他自己跟民眾黨包裝成「重要出訪」、「受到重視」，但仔細看內容，真正具體的會面、成果與政策連動其實都非常模糊。沒有清楚的對象層級，也沒有後續延伸，更多是靠他本人自己在臉書、記者會用自己的話術撐起意義，連回國之後都在裝神秘。「這種操作，說穿了，是自我定位的補救動作。」

「聲量看政治」指出，當前民眾黨主席柯文哲正在醞釀返回政壇，國內輿論開始質疑黃國昌的路線、黨內競合引發支持者分裂、司法與爭議新聞同時壓上來，他急需一個「更大的舞台」證明自己還能再戰。這段時間，軍購議題屢屢被擋、台美關係被他們藍白自己卡關，就是最容易被拿來當議題背書的符號。問題不在出國，而在於出國的動機，明顯是為了轉移戰場。

「聲量看政治」表示，如果真的是被美國人看重、被隆重邀請，黃國昌的新聞本質上應是低調而紮實；但現在看到的，卻是高調發文、自己主動定義現場、反覆強調「國際視野」。這種論述的方式，不過就是在對內安撫，「是在告訴支持者、昌粉，我還站得住，我沒有被邊緣化。」

更關鍵的是，這趟行程剛好卡在軍購、國防與藍白立場爭議之後。與其說是代表台灣，不如說是在替自己找一個說法，把原本在國內說不清楚、站不穩的問題，丟到國外去包裝成「高度層次的討論」，藉此拉高自己，卻沒有真正回答質疑。

「政治應當承擔後果，不是只有演戲，」粉專表示。真正成熟的政治人物，是在壓力最大的時候，把問題說清楚、把責任扛下來，不是一再更換舞台、轉換說法。當一個人開始依賴外部權威來證明自己，反而代表他在原本的位置上，已經失去說服力。

最後，粉專指出，黃國昌現在面臨的，不是大家需不需要他，是民眾黨內、台灣整個社會還信不信他。如果他選擇繼續用自我造神、放大衝突來掩蓋矛盾，只會讓裂痕更深，讓自己更陷入頹敗之地。「政治不是一直往外跑找舞台，是看能不能在現在的舞台做出什麼真正的正面價值，同時，也要能面對自己造成的後果。」

