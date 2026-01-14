民眾黨突然積極推動法案 吳靜怡：黃國昌會不會是下一個逆行兩年條款？

民眾黨主席、立院總召黃國昌。（記者塗建榮攝）

前民眾黨主席柯文哲訂下的「2年條款」將屆，包括黃國昌在內等不分區立委即將在2月1日卸任，可唯獨陳昭姿不用，柯出面解釋稱當初延攬陳昭姿簽的是「代孕條款」，完成推動代孕法案後才離任。對此，媒體人吳靜怡表示，黃國昌會不會是下一個逆行兩年條款的陳昭姿？

吳靜怡在臉書PO文表示，陳昭姿因為「代孕條款」而打破其他民眾黨立委承諾的兩年條款，而今天的黃國昌宣布民眾黨要自提國防特別預算草案，會不會又是一種「國防條款」？讓黃國昌繼續在立法院續命？

吳靜怡指出，民眾黨早就傳出要自提國防特別預算的草案，草案方向主要就是延伸柯文哲競選總統期間的政策精神，包含預算百分比和提倡國防自產等等，黃國昌如果在乎柯文哲，那麼就應該是把草案拿去美國討論，然後下週程序委員會提出通過，讓民眾黨在這個會期的末端讓自己成為關鍵少數，沒想到黃國昌看起來什麼都沒有做，卻是自以為是法務部長身兼國防部長一樣，懂法學又懂軍武，要買什麼武器和項目，國防部必須通通過來報告！難道國家國防的發展，要等黃國昌草案擬好之後再發展？

吳靜怡直言，民眾黨的兩年條款應該具體落實才公平，陳昭姿多年的努力可以交由下一位一樣是藥劑師背景的立委持續推動，黃國昌一樣可以交給接下來參與國防外交委員會的立委繼續推動，但顯然，會期最後的一個月，民眾黨立委平常不做，但突然積極推動法案的行為，就像急急忙忙用各種方式點燃續命燈一樣，為什麼能遊刃有餘的處理，卻要選擇一月底前的匆匆忙忙？

