大陣仗！國民黨新竹縣長提名 今黨內2度協調

國民黨副主席李亁龍（左1）、副秘書長李哲華（左2）今天到竹縣再度邀集副縣長陳見賢、立委徐欣瑩展開黨內協調。（記者黃美珠攝）

2026新竹縣長選舉，面臨分裂的國民黨，今天早上11點，由副主席李亁龍、副秘書長李哲華，會同新竹縣縣長楊文科、議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳展開第2波的黨內協調。

爭搶代表權的副縣長陳見賢、立委徐欣瑩先後抵達國民黨新竹縣黨部，據了解，雙方都已經就民調作業備戰中，今天極可能是就未來黨內初選應採全民調，或民調與黨員支持度73比例執行做商討；目前仍閉門協調中。

李哲華説，希望今天能凝聚共識，爭取新竹縣早日整軍。縣黨部説，稍後協調結果將由楊文科代表協調者説明進一步的進展。

國民黨副秘書長李哲華説，希望今天能有共識出爐。（記者黃美珠攝）

爭取參選2026新竹縣長的竹縣副縣長陳見賢親自參與協調。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣議會議長張鎮榮早早抵達縣黨部。（記者黃美珠攝）

前新竹縣長邱鏡淳（右）也參與協調。（記者黃美珠攝）

國民黨立委徐欣瑩（左）準時抵達協調會場。（記者黃美珠攝）

國民黨2026新竹縣長之爭，今天2度協調後，將由縣長楊文科（前）對外說明。（記者黃美珠攝）

