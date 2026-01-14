為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    痛批藍白提案彈劾總統「三大謬誤」 鍾佳濱：指責大法官違憲又告狀

    2026/01/14 11:44 記者方瑋立／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱14日在全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會（第1場）發言，指出國、眾黨團提案彈劾總統賴清德的三大謬誤。（記者田裕華攝）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱14日在全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會（第1場）發言，指出國、眾黨團提案彈劾總統賴清德的三大謬誤。（記者田裕華攝）

    立法院今（14）日舉行總統彈劾案公聽會，針對國民黨與民眾黨聯手提出的總統彈劾案，民進黨立委鍾佳濱在發言時火力全開，直指該提案存在「一廂情願、於法無據、自相矛盾」三大謬誤。他指出，藍白兩黨先前才聯手譴責憲法法庭判決、認定大法官違憲，如今卻又要提彈劾案請求憲法法庭審理，「一面罵大法官違憲，一面又要告狀」，邏輯錯亂令人費解。

    鍾佳濱首先釐清「彈劾」與「罷免」的本質差異。他指出，罷免是收回權利，屬於政治投票，由全體選民做最後決定；但彈劾具有「準司法」性質，必須有違法違憲的具體事實，且最終需交由憲法法庭裁決。

    鍾佳濱分析，依憲法增修條文規定，彈劾案需經全體立法委員三分之二（76席）同意才能提出。然而，目前國眾兩黨聯手席次根本未達76席門檻，卻執意推動，這顯然是第一項謬誤「一廂情願」。

    針對藍白陣營指控總統違反憲法第72條「應於收到後10日內公佈法律」的規定，鍾佳濱拿出法條反駁，強調第72條的前提是「行政院長副署」，且設有「得依憲法第57條辦理（覆議）」的但書。

    鍾佳濱解釋，既然行政院長未副署並已提請覆議，總統依憲法程序移請立法院覆議，完全符合規定。他質疑，若藍白認為行政院長「不副署」違憲，理應針對行政院長提出釋憲或發動不信任案（倒閣），結果在野黨既不敢倒閣、又不申請釋憲，只發一個無關痛癢的譴責聲明，卻轉頭去彈劾「守法」的總統，根本是搞錯對象，此為第二項謬誤「於法無據」。

    藍白譴責大法官「違憲」又要向憲法法庭告狀 邏輯自相矛盾

    鍾佳濱最後點出最荒謬的一點，他指出，國眾兩黨近期才通過決議譴責憲法法庭，甚至針對114年憲判字1號認定「大法官違憲」，擺出一副立法院獨大、可以對抗最高司法機關的姿態。

    「天啊！你們提案譴責憲法法庭，認為大法官違憲，現在又要去跟憲法法庭告狀？」鍾佳濱說，依照憲法規定，憲法的權威解釋是由憲法法庭做成，藍白陣營一方面想要癱瘓、否定憲法法庭，另一方面在彈劾程序上卻又必須請求憲法法庭受理審判。

    鍾佳濱批評，這種做法完全是「自相矛盾」，這也是本次彈劾案的第三大謬誤，基於上述三點，此次彈劾案缺乏正當性，根本不值一提。

