    賴總統彈劾案公聽會 藍黨團批：賴與尹錫悅行為如出一轍

    2026/01/14 11:36 記者林欣漢／台北報導
    立法院今召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會。（記者田裕華攝）

    立法院今召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，國民黨團書記長羅智強表示，執政黨卡預算、不做正事，正是彈劾賴清德總統的原因之一。賴總統創造史上首例的不副署、不公布、不執行立法院的法律，賴總統與近期遭韓國求處死刑的前總統尹錫悅的行為如出一轍。

    羅智強指出，立法院三讀通過的軍人加薪、警消退休保障、公教年金停砍及財政收支劃分法該有的財政分配等法律，行政院都不納入預算，而是編列「非法預算」，造成總預算無法審查，究其原因、追其責任，罪魁禍首就是彈劾公聽會的主角賴總統。

    羅智強批評，賴清德創造史上首例的不副署、不公布、不執行立法院的法律，賴總統與近期遭韓國求處死刑的前總統尹錫悅的行為如出一轍。

    針對總預算卡關，導致TPASS、生育津貼恐斷炊的爭議，羅智強說，國民黨、民眾黨一再喊話，新興計畫行政院只要提案送立法院同意動支，就能執行，行政院一直不願先針對新興計畫提案請立院同意動支。行政院擺爛就由在野黨來做，藍白正在會商，預計提出能讓新興計畫等重大預算能往前走的提案。

    羅強調，前手不編合法預算，後手不提新興計畫的提前動支案，這兩件事都赤裸裸的展現賴總統的陽謀，只在乎預算無法執行，能好好造謠將責任推給在野黨。

