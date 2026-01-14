民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈

民眾黨主席、立院總召黃國昌14日召開記者會說明訪美行程，並稱對於國防部特別軍購案更加堅決反對！（記者塗建榮攝）

藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。

台灣民眾黨今天上午在中央黨部召開「訪美團記者會」，出席人員包含黃國昌、候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇。媒體關切，民眾黨訪美後對國防特別預算條例態度有無轉變。黃國昌回應，行政院用7個條文拿1兆2500億元，他白話文講，民眾黨反對，「從美國回來以後，我反對的決心只有更強烈、沒有軟化。」

黃國昌說，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能亂花，更不能成為某些軍火商掮客眼中的「大肥肉」。他這次到華府時，面對最高層級的人，他已經清楚地跟對方講，「台灣民眾黨會提台灣民眾黨的版本，而且針對不同情境要怎麼處理，他在華府講得都很清楚。」

黃國昌進一步說明，大家再等兩個禮拜，事情會越來越明朗。民眾黨只有一個原則，這個國家要往前走。至於為什麼他一直說執政者擺爛，在野黨要撐起這個國家，因為總統賴清德根本沒有想要解決問題，他只想製造問題。

黃國昌指出，行政院拿兩張紙、7個條文丟給國會，說要1兆2500億。有人這樣幹的喔？不用找在野黨討論？資訊一片黑暗，丟兩張紙跟國會講趕快審，不審你們全部都是中共代理人。他質疑，哪一個要做實事的總統、哪一個要解決問題的總統是這樣幹的？

黃國昌說，「這種態度，不僅是台灣人看不下去，我很多其他的朋友也看不下去。」他話講到這裡，相信很多人聽得懂。當執政者擺爛、不肯負責任，在野黨要撐起這個國家是什麼意思，這就是為什麼台灣民眾黨要提自己的條例，符合台灣的需要，要多少錢清清楚楚，沒有任何上下其手打模糊仗的空間。

至於具體的內容，黃國昌表示，因為他們呼籲也期待，外交國防委員會下禮拜會安排國防部進行秘密會議的報告，因此等到下週國防部報告完了後再定稿，否則他原先下週一就可能要提案，但既然他們現在願意報告，他就會再等一個禮拜的時間，等他們報告完再說。

