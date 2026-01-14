轟黃國昌得「官癌」！ 沈伯洋酸爆：坐飛機把自己變國防部長

民眾黨主席、立院總召黃國昌旋風訪美，14日召開記者會說明訪美行程，並稱對於國防部特別軍購案更加堅決反對。（記者塗建榮攝）

台灣民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今日上午召開記者會說明此次訪美成果。黃國昌也指出，民眾黨反對現在國防特別預算條例版本，會提出自己的版本。對此，立委沈伯洋轟：「什麼叫做官癌，這就是了。」他還諷刺：「黃國昌坐飛機跟開記者會的方式把自己變成國防部長。」

黃國昌今日在記者會表示，反對現在的國防特別預算條例版本，民眾黨要提出自己的，「執政黨擺爛，我們要撐起這個國家。」對此，沈伯洋狠酸，2024年黃國昌用國會擴權的方式想把自己變成檢察官和法務部長；2025年黃國昌用惡修財劃法的方式把自己變財政部長；「2026年黃國昌坐飛機跟開記者會的方式把自己變成國防部長。」

沈伯洋批，什麼叫做官癌，這就是了。他質疑，「到底做立法委員的工作是有多難？要審條例和預算就進入國防外交委員會，逐條審查就好了啊！立法委員自己軍購到底是什麼魔法？」

黃國昌今日也預告：「我們預期國防部下個禮拜，會在國防外交委員會，透過『秘密會議』的方式，說明『國防特別預算』的涵蓋範圍。」沈伯洋對此也無奈表示，他在程序委員會發言好幾個禮拜了，每次都說請進入國防外交委員會審查。「連小學生都懂的道理，原來是需要坐飛機才可以領悟嗎？」

