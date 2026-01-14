為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌記者會沒說「訪美成果」 王義川：講半小時都以前講過的

    2026/01/14 11:42 即時新聞／綜合報導
    黃國昌在記者會中提到：「基於跟美方的默契，不能跟各位講會談內容。」民進黨立委王義川質疑：「5W1H都不能講，那你開記者會幹嘛？」（記者塗建榮攝）

    黃國昌在記者會中提到：「基於跟美方的默契，不能跟各位講會談內容。」民進黨立委王義川質疑：「5W1H都不能講，那你開記者會幹嘛？」（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今（14日）返抵國門，今早9點30分召開記者會，不過黃國昌在記者會中提到：「基於跟美方的默契，不能跟各位講會談內容。」民進黨立委王義川質疑：「整場半小時講的，以前都講過了。」

    王義川在社群媒體Threads發文指出，黃國昌5W1H都不能講，那你開記者會幹嘛？整場半小時講的以前都講過的。王表示：「大家都不用神預言，因為講幹話已是黃國昌的日常。」立委沈伯洋也在留言處回覆：「我真的很無言，每次開秘密會議都不來的是誰，然後事後在那邊喊要公開透明。整個國家安全和國防的專業都被這些人搞得有夠low。」

    許多網友也在王的貼文底下留言：「說好的公開透明呢？結果搞黑箱！」、「原來是去美國抄行政院的答案，這些答案行政院是不是都講過了？」、「就沒什麼東西好講，就不要再逼他了！」、「說好的公開透明，又進地下室了？」、「不能講還大費周章的開記者會，是有事嗎？」

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播