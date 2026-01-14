黃國昌記者會沒說「訪美成果」 王義川：講半小時都以前講過的

黃國昌在記者會中提到：「基於跟美方的默契，不能跟各位講會談內容。」民進黨立委王義川質疑：「5W1H都不能講，那你開記者會幹嘛？」（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今（14日）返抵國門，今早9點30分召開記者會，不過黃國昌在記者會中提到：「基於跟美方的默契，不能跟各位講會談內容。」民進黨立委王義川質疑：「整場半小時講的，以前都講過了。」

王義川在社群媒體Threads發文指出，黃國昌5W1H都不能講，那你開記者會幹嘛？整場半小時講的以前都講過的。王表示：「大家都不用神預言，因為講幹話已是黃國昌的日常。」立委沈伯洋也在留言處回覆：「我真的很無言，每次開秘密會議都不來的是誰，然後事後在那邊喊要公開透明。整個國家安全和國防的專業都被這些人搞得有夠low。」

許多網友也在王的貼文底下留言：「說好的公開透明呢？結果搞黑箱！」、「原來是去美國抄行政院的答案，這些答案行政院是不是都講過了？」、「就沒什麼東西好講，就不要再逼他了！」、「說好的公開透明，又進地下室了？」、「不能講還大費周章的開記者會，是有事嗎？」

