鳳凰城市長率團訪台 將續與台灣一同確保供應鏈韌性

外交部長林佳龍（右十二）昨（13）日款宴美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（右十三）率領的訪團。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（13）日晚宴歡迎美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）訪團一行。蓋蕾歌表示，隨著台積電宣布在美投資1650億美元，鳳凰城將持續與台灣攜手深化高科技合作並確保供應鏈韌性，期待雙方持續拓展合作機會。

蓋蕾歌表示，值此台美高科技產業合作發展的重要時刻，此行彰顯鳳凰城與台灣的緊密夥伴關係。

蓋蕾歌也指出，隨著台積電宣布在美投資1650億美元，鳳凰城將持續與台灣攜手深化高科技合作並確保供應鏈韌性；期待雙方持續推動教育、培訓合作及青年交流，並在航太及生技醫藥等前瞻科技領域拓展合作機會，讓雙方人民共享合作成果。

林佳龍：台灣是美國值得信賴的合作夥伴

林佳龍致詞時表示，台灣在半導體、人工智慧及先進製造等高科技產業具備關鍵優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，也是美國在科技領域值得信賴的合作夥伴。鳳凰城及亞利桑納州近年已成為我國企業在美重要據點，雙邊高科技產業合作成果持續拓展。

林佳龍也說，歡迎星宇航空開啟台北—鳳凰城直航班機，將有助促進人流、物流與資金往來，強化產業鏈結，台灣與鳳凰城市將持續推動產業合作與人才交流，深化雙邊夥伴關係，打造更具韌性的高科技供應鏈。

外交部指出，本次是蓋蕾歌第三度率團訪台，訪團此行也晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，拜會台南市政府及台北市政府，並與我國高科技產業代表交流，就雙邊經貿合作進行交流，拓展合作機會。

外交部長林佳龍（右）致贈訪台的美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（左）台灣木雕禮品並合影。（外交部提供）

