國共論壇一月登場 中國國台辦：願與國民黨加強交往

國共論壇1月下旬將在北京登場，國民黨高層將再度前往中國面見中共高官。民進黨質疑國民黨是連續阻擋軍購案來換取「國共論壇」門票，陸委會則呼籲國民黨不要配合中共統戰宣傳；中國國台辦發言人朱鳳蓮今日聲稱，願在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道，加強交流交往。

關於國共論壇是否將於1月下旬舉行一事，朱鳳蓮在國台辦記者會表示，我們的立場很明確，我們願在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道，加強交流交往、保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展、造福兩岸同胞。如果有這方面的訊息，我們會及時發布。

朱鳳蓮指稱，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，不斷造謠、污蔑、阻撓、破壞正常的兩岸交流交往，煽動「反中抗中」，製造綠色恐怖，妄圖欺騙台灣民眾謀取政治私利。其所作所為完全違背「要和平、要發展、要交流、要合作」的島內主流民意，嚴重損害台灣同胞的切身利益，把台灣推向動盪不安、兵凶戰危的險境。

針對國民黨將赴中參加國共論壇，陸委會主委邱垂正昨日受訪表示，依照兩岸條例第4條、第5條規定，未經政府授權，任何團體不得與中國針對涉及公權力的事項或政治性的協議協商，也有相關處罰及刑責。希望任何團體赴中進行交流，要符合兩岸條例及相關法律規範，秉持對等尊嚴、不預設前提，來進行有意義的交流，才能夠良性互動。

邱垂正強調，要再次呼籲須注意社會觀感及國際視聽，不要配合中共統戰分化台灣內部團結，或誤導國際社會視聽與認知，應共同維護國家主權尊嚴及利益。

