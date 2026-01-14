為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌將自提國防特別條例版本 林智群酸：違憲跟呼吸一樣自然

    2026/01/14 14:02 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌14日召開記者會說明訪美行程。（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席黃國昌14日召開記者會說明訪美行程。（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今（14日）返抵國門，今早9點30分召開記者會，不過黃國昌在記者會中提到：「基於跟美方的默契，不能跟各位講會談內容。」對此，律師林智群發文揶揄，「什麼都不能講，那你開記者會幹嘛？」、「大老遠跑去，沒請吃飯，沒合照，談完就叫你滾，美國人還真看重黃國昌啊！」

    民眾黨主席黃國昌今（14日）表示，1.25兆元政院版「國防特別條例草案」相當高比例不是對美軍購，他訪美後反對的決心更強烈，待國防部在秘密會議報告特別預算後，民眾黨團將自提版本。

    林智群今於社群平台發文直言，「行政院才能提預算案，民眾黨是在野黨，自提什麼版本？你跟美國談好買什麼武器了嗎？人家願意賣了嗎？『違憲昌』果然是違憲專家，違憲跟呼吸一樣自然」，大酸「政治不難加蔥就好」。

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「不能講表示什麼都不知道。我看累的都是記者們」、「不是很愛開直播？公開透明？遇到美國就縮了？」、「原來中央是民眾黨執政？」、「不是第一次了，反正小草的智商還是搞不懂」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播