黃國昌將自提國防特別條例版本 林智群酸：違憲跟呼吸一樣自然

民眾黨主席黃國昌14日召開記者會說明訪美行程。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，今（14日）返抵國門，今早9點30分召開記者會，不過黃國昌在記者會中提到：「基於跟美方的默契，不能跟各位講會談內容。」對此，律師林智群發文揶揄，「什麼都不能講，那你開記者會幹嘛？」、「大老遠跑去，沒請吃飯，沒合照，談完就叫你滾，美國人還真看重黃國昌啊！」

民眾黨主席黃國昌今（14日）表示，1.25兆元政院版「國防特別條例草案」相當高比例不是對美軍購，他訪美後反對的決心更強烈，待國防部在秘密會議報告特別預算後，民眾黨團將自提版本。

林智群今於社群平台發文直言，「行政院才能提預算案，民眾黨是在野黨，自提什麼版本？你跟美國談好買什麼武器了嗎？人家願意賣了嗎？『違憲昌』果然是違憲專家，違憲跟呼吸一樣自然」，大酸「政治不難加蔥就好」。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「不能講表示什麼都不知道。我看累的都是記者們」、「不是很愛開直播？公開透明？遇到美國就縮了？」、「原來中央是民眾黨執政？」、「不是第一次了，反正小草的智商還是搞不懂」。

