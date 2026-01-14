高雄初選後候選人秒做「一動作」 黃暐瀚：完美典範

邱議瑩（左）表示，比賽已經結束，現在是大家一起對外作戰的時候，呼籲支持賴瑞隆。（記者李惠洲攝）

民進黨高雄市長初選昨日塵埃落定，由賴瑞隆勝出，與邱議瑩僅差距0.6%。不過，結果出爐後，邱議瑩立刻宣布恭喜賴瑞隆，許智傑也表態支持；先前媒體一直預測「可能脫黨參選」的林岱樺，也表示接受初選結果。媒體人黃暐瀚對此表示，賴邱林許四人在高雄的這場初選，完美呈現了「對內競爭、對外團結」的典範。

黃暐瀚今日在臉書發文表示，幾天前還「刀光劍影」，民調揭曉後，高雄立刻迅速團結。賴邱林許四人在高雄的這場初選，完美呈現了「對內競爭、對外團結」的典範。之後加入市長陳其邁與總統賴清德，國民黨的柯志恩，等於要「一打六」，肯定不會輕鬆。

黃暐瀚指出，反之，如果只輸0.6%，會不會造成有人不服，要求民調重做？又如果候選人神隱消失，電話不接不表態？如果支持者不滿包圍黨中央？如果真的堅持參選到底，脫黨三腳督？那麼就會變成「對內鬥爭、對外不團結」，柯志恩的勝選機率，自然大大的攀升。

「高雄初選，就是台灣政治的縮影。」黃暐瀚表示，對內競爭選總統，藍綠白都有機會；對外團結抗中共，台灣須得一條心。「如果我們團結，就不容易被分化、被侵略、被攻破；如果我們分裂，執政在野天天鬥，當殺父仇人一樣在鬥。那就不用等敵人來襲，自己先垮掉，都不意外。」

