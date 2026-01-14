為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    憲判要求警身高違憲 游毓蘭：發生隨機殺人案嬌小警察怎保護人民？

    2026/01/14 10:57 記者劉宛琳／台北報導
    立法院長韓國瑜主持立法院全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會。（記者田裕華攝）

    憲政史上第一次，立法院今召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，國民黨學者專家代表、前立委游毓蘭發言批評賴政府吃定軍警消，抵死不編軍人加薪和警消退休金調整預算；更質疑大法官前年做出警消要求身高違憲之判決，導致去年警大、警專新生身高有不到147公分和151公分的，未來如果發生隨機殺人案，這些警察身材如此嬌小，要如何來保護人民？

    游毓蘭表示，賴總統在上台後，國家機器動得非常兇，檢調尤其受到重用，打藍白下手非常重，一定要羈押禁見，打綠色的即便收錢出賣我國的機密情報，還是可以交保，而且顏色對了交保金打到骨折。更神奇的是，檢調在查罷免民進黨立委的連署案時，只不過是偽造文書的輕罪，卻可以小案大辦、押人取供，完全不符合比例原則。

    游毓蘭說，民進黨也很會用「社維法」來處理所謂的假訊息，打壓言論自由，過去五年中有超過七成的假訊息案件被法院裁定是不法的。人民瞭解民進黨濫用司法後，所以大罷免沒有成功，國會還是多數，所以再出賤招就是「行政沒收司法、立法」，對於立法院三讀通過的法案，行政院已經八次覆議都失敗，現在又不執行、不副署，我們還算是依法行政的法治國家嗎？

    游毓蘭表示，不久前賴總統宣佈未來八年要投入1.25兆的國防特別預算，即使我們過去對美國的軍購還有將近7000億已付錢還沒交貨，賴對美國無比大方，但對於軍警消可說是一毛不拔，即使軍人加薪和警消退休金所得替代率的調整在總預算之中只佔1%，賴政府仍是吃定軍警消抵死不編。

    游毓蘭說，當年輕人看到前輩們退休後的處境，要他們如何相信政府？現在傷害已經造成，不但國考報考人數斷崖式的下滑，警大和警專的招生一年比一年困難，過去可以招收到國內外大學非常優秀的人才，現在的錄取率飆升。更令人擔心的是，大法官前年做出警消要求身高違憲的判決之後，去年警大的新生有不到147公分的，而警專的新生則有151公分，「試想，未來在發生隨機殺人案的時候，民眾求助的警察身材如此嬌小，要如何來保護他們？」

    游毓蘭批評，大法官離民意好遠好遠，如果制度不改，治安會出問題，低層的警察比想象的辛苦，高維安的勤務，他們的薪資比勞工的時薪還低，看不到未來，選擇離開的就是理性的決定，如果政府繼續以行政傲慢來藐視國會、羞辱軍警消，台灣的治安和安全致將動搖，「善待軍公教、軍警消吧，我支持彈劾賴清德」。

