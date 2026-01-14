看板也貼身肉搏！ 林俊憲、陳亭妃基層宣傳「形影不離」拚民調

民進黨台南市長初選，陳亭妃、林俊憲宣傳看板「形影不離」。（記者洪瑞琴攝）

民進黨台南市長初選進入今（14）日民調前最後倒數，選戰氛圍全面升溫。走進台南各行政區，不論市區要道、巷弄轉角或市場出入口，兩位參選人林俊憲、陳亭妃的基層宣傳品與大型看板幾乎「形影不離」，視覺戰線高度重疊，也象徵這場初選已進入短兵相接的關鍵時刻。

地方人士觀察，近期不只車隊掃街頻繁交錯，連里辦公處周邊、宮廟外牆與商家門口的文宣張貼，也呈現你來我往的同步節奏，兩陣營深入角落、寸土不讓。基層民眾甚至形容，「轉個彎就能看到兩邊的臉孔」，競爭態勢前所未見。

林俊憲方面主打「團隊治理、世代承接」，除密集車掃外，也集結黨內多位大咖公開表態支持，包括「老縣長」陳唐山、前行政院長蘇貞昌與多位現任綠營縣市首長力挺。甫獲民進黨高雄市長提名參選人的賴瑞隆，今日將再度南下，二度陪同林俊憲進行車隊掃街，呼籲民調中全力支持林俊憲，強調南部縣市治理經驗的串聯，以及政策路線的延續。

陳亭妃陣營同樣火力全開，延續長時間深耕基層的節奏，持續以高密度掃街與近距離互動鞏固支持度。被外界稱為「扶龍王」的民進黨立委王世堅今日將再度南下，陪同陳亭妃車隊掃街，展開民調前最後衝刺。陣營人士分析，王世堅風格鮮明、辨識度高，有助於在短時間內迅速拉高討論度，強化選民印象。

隨著民調時間逼近，台南街頭從看板、旗幟到宣傳車隊全面動起來，兩位參選人的身影幾乎同步出現，也讓這場初選更添緊張張力。黨內人士指出，勝負關鍵恐落在最後幾天的動員力與民眾接聽民調的意願，結果仍充滿變數。初選過後，如何迅速整合、避免裂痕，將是民進黨面對後續市長大選的下一道考驗。

民進黨台南市長初選，「妃憲大戰」處處較勁可見，基層宴席也看得到。（記者洪瑞琴攝）

民進黨台南市長初選，陳亭妃、林俊憲宣傳看板鮮明。（記者洪瑞琴攝）

