新北捷警隊成立提升見警率 卓冠廷再提3點追求有效率

新北市警局捷運警察隊昨天舉行成立揭牌暨新任隊長布達典禮。（圖由卓冠廷提供）

新北市府今年1月起成立新北市警局捷運警察隊，昨天舉行成立揭牌暨新任隊長布達典禮，新北市議員卓冠廷表示，去年1219北捷連續攻擊事件發生後，他就與市警局討論提升見警率、裝備配置，警局承諾加強捷運周邊戒備，如今捷警隊正式成立，他再提出3點提醒，包括編足人力、系統橫向整合待考驗、演練做好做足，除了提升見警率，也追求讓捷運警察有效率。

卓冠廷在個人臉書粉專PO文指出，捷運警察隊正式成立，他有感激也有期許，另也針對實務面提出提醒，像預算編足人力，因應三鶯、萬大線完工量能。他說，目前的捷警隊核定編制240人，但預算員額僅 94人，現有員額更只有 67 人，這不僅對現有的環狀線與輕軌顯得吃緊，緊接著，三鶯線、萬大土城樹林線將陸續完工，市府須提早布局，否則員警將疲於奔命。

請繼續往下閱讀...

「系統橫向整合有待考驗」卓冠廷說，他昨天實地參訪捷警隊監控捷運的系統，確認目前車輛是無法與捷運警察隊直接聯繫，而是透過捷運局的中央行控中心聯繫，未來若發生突發狀況，捷警隊是否能在「第一時間」獲取關鍵資訊，有待考驗。

他也強調，演練才是發揮即戰力的最佳手段，就像新北市長侯友宜提到，要防患未然。卓冠廷說，若能把演練做好、做足，未來就能在緊急事件發生前提早預防，避免任何憾事發生，讓人民安心搭車，也有效減少員警壓力。

新北市議員卓冠廷（左）提3點提醒，包括編足人力、系統橫向整合待考驗、演練做好做足，除了提升見警率，也追求讓捷運警察有效率。（圖由卓冠廷提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法