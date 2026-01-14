差0.6百分點惜敗！邱議瑩謝票籲支持賴瑞隆 駁斥陰謀論

邱議瑩（左）由黃捷陪同展開謝票。（記者李惠洲攝）

民進黨高雄市長初選民調昨落幕，邱議瑩以0.6個百分點輸給賴瑞隆，她今（14日）展開謝票行程，對於坊間傳出民調的陰謀論，她強硬表示，比賽已經結束，現在是大家一起對外作戰的時候，呼籲支持賴瑞隆，各式各樣的陰謀論就不必要了!

邱議瑩今天早上將到前鎮、鳳山謝票，下午到三民、左營，她受訪時感謝大家的支持，未來要繼續團結高雄，繼續為高雄努力，希望高雄越來越好。

被問到下一步的規劃，邱議瑩笑說「沒有欸，我只想好好的睡它個幾天幾夜!」但立法院會期還沒有結束，所以還是要到立法院持續作戰。

對於民調差距極小，好像才差20通電話？邱議瑩回說「這個好像是大家計算出來的」；媒體又問說，坊間有爆出陰謀論，說小賴（賴瑞隆）出線是因為要執行大賴（賴清德）的意志。邱強調，比賽已經結束，各式各樣的陰謀論就不必要了，最重要的還是要守護台灣、守護高雄，她既然參加比賽，就會遵守遊戲規則。「現在是大家一起對外作戰的時候，各式各樣的陰謀論我覺得都不需要!」

邱議瑩也透露，市長陳其邁昨天有打電話關心，謝謝市長的加油鼓勵，兄弟姐妹也有很多關心的話，她都會放在心裡，未來還是持續打拚。

針對未來賴瑞隆與柯志恩的對戰，邱議瑩認為，「團結的民進黨，要對抗一個對於高雄沒有感情、對於高雄沒有願景的國民黨，我覺得這個是民進黨未來能獲勝的很重要關鍵契機!」希望高雄這幾年的執政成績，帶給高雄人信心跟光榮感，要延續這一份光榮感，請大家持續支持民進黨、支持賴瑞隆。

陪同邱議瑩謝票的黃捷則說，她對邱議瑩充滿敬佩，陪伴的一路上，她自己也學習到很多，包括看到她的堅韌、勇敢，不管面對什麼樣挫折挑戰，她都是用非常正面的心態來看待。即便昨天的民調只差了一點點，第一時間邱議瑩也是要大家趕快振作起來，最重要的是守護高雄、團結高雄。

黃捷透露，反而是她自己的心情，好像恢復得比較慢一點。她要向邱議瑩學習，這種成熟的風範是高雄人需要的，這種民主的精神，是民進黨的精神，就是民進黨的DNA。接下來大家必須要用最快的速度團結、整合，面對國民黨的柯志恩，把陳其邁市長高滿意度的市政成果，一定要延續下去。

邱議瑩（中）今天出發謝票前，先在覆鼎金保安宮上香。（記者李惠洲攝）

