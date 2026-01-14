為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    祝福未來圓滿富足 馬公市公所送退休同仁「金飯碗」

    2026/01/14 09:56 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市公所退休茶會，離情依依溫馨感人。（馬公市公所提供）

    馬公市公所退休茶會，離情依依溫馨感人。（馬公市公所提供）

    馬公市公所舉辦退休同仁歡送茶會，溫馨表達對4位即將退休同仁的敬意與祝福。此次茶會由市長黃健忠主持，向市立幼兒園教保員陳秀宇老師、清潔隊員莊世昌、呂榮進與蔡素玲致贈退休賀匾、鮮花與「金飯碗」，祝福未來圓滿富足，感謝他們多年來在教育與環境清潔等基層領域的辛勤耕耘與無私付出。

    陳秀宇老師自2008年起於馬公市立幼兒園服務，累積年資逾18年，始終秉持「以孩子為本」的教育信念，在課程規劃、生活照護與親師溝通等面向皆展現高度專業與愛心。曾於2018年獲頒「資深教保服務人員」、2020年榮列「績優教保人員」，教學表現屢獲肯定。

    同時退休的3位清潔隊員亦各具深厚年資與貢獻，莊世昌自1991年1月入隊，服務年資達34年11個月，屆齡退休；呂榮進、蔡素玲則分別於1991年與1997年加入清潔隊，服務年資逾34年及29年，選擇於工作歷程圓滿階段光榮退休。

    黃健忠為感念4位同仁在職期間對市政基礎工作的長期投入，特別準備「退休賀匾」象徵榮退肯定、「金飯碗」祝福未來圓滿富足，以及花束表達敬意與祝福。雖然離開工作崗位，但他們的精神與身影已深深烙印在市政團隊與市民心中，成為後進學習典範。

    馬公市長黃健忠致贈金飯碗，給退休人員紀念。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠致贈金飯碗，給退休人員紀念。（馬公市公所提供）

