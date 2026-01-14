高市早苗、李在明「打鼓外交」 林鶴明揭大獲好評背後用心

日本首相官邸官網發布的照片​​顯示，首相高市早苗（右）和韓國總統李在明在日本西部城市奈良會談後一起擊鼓。 （日本首相官邸供圖，美聯社發布）

南韓總統李在明13日訪問日本，與首相高市早苗在奈良舉行會談，期間兩人即興同台打鼓，選擇的歌曲則是南韓天團BTS的歌曲Dynamite，還有熱門動畫「Kpop獵魔女團」片中的金曲Golden，逗趣畫面引發網路熱議。前總統府發言人林鶴明直言，與其只會講那些過時的冷笑話，好的政治人物更應該知道如何和人民共同呼吸，他認為這樣的安排不僅是因為高市早苗學生時期曾打鼓，這兩首歌也都非常具代表性，無形中凸顯了K-POP與影視作品稱霸全球流行文化的影響力，因此是非常優秀的政治傳播。

林鶴明在臉書發文直言，日韓兩國領導人一起打鼓這是不是作秀，當然是，但是不是好秀？當然是好秀！

林鶴明表示，好的政治人物的定義是與時俱進的，與其只會講那些過時的冷笑話，更應該知道如何和人民共同呼吸。不論韓國李在明總統和日本高市早苗首相兩人的政治立場如何，兩位領導人和雙方幕僚團隊能夠創造這樣「共鼓」的合作畫面，當然傳達了極其豐富的政治訊息。這樣短影音的穿透力更超越任何一篇共同聲明或新聞稿，這當然是非常優秀的政治傳播。

林鶴明指出，李在明在拜會高市早苗時，提出了他的「浪漫夢想」是想要打鼓，這個請求凸顯了高市早苗在學生時期參加社團就會打鼓的個人特色，當然是投其所好，也是韓國幕僚團隊的用心，套句「教父」台詞就是「I'm gonna make him an offer he can't refuse.（我會給他一個無法婉拒的條件）」。

林鶴明也分析，除了做球給高市早苗外，兩人共鼓的這兩首樂曲當然大有文章，分別是韓團BTS的＜Dynamite＞，以及Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）主題曲＜Golden＞。要介紹這兩首曲子真的要另外寫一篇，但最簡單的說法就是韓國的BTS影響力已經統一全球，獵魔女團的《Golden》已經是連台灣幼稚園的小朋友都會唱的歌。

林鶴明認為，李在明選了這兩首，無形中凸顯了K-POP與影視作品稱霸全球流行文化的影響力，無形中也墊高了他的這場拜會角色。平時根本不關心政治外交的年輕人，透過演算法就會被這兩首歌曲打中，自然而然也會知道兩國領導人的互動和畫面。

林鶴明直言，這就是這個時代的傳播模式，也是這個時代的行銷運作法則。他也喊話台灣的政治人物「多加油吧」！不要還只是停留在新聞稿、開直播跟發圖卡，演算法早就把你淘汰了。

