黃國昌自曝訪美72小時沒換衣服 詹凌瑀無言：是想表示自己很辛苦？

台灣民眾黨主席黃國昌日前率團赴美，今（14日）清晨返台，黃國昌表示，此次72小時出訪行程有很多酸言酸語，「這國家需要一些行動」，更透露自己「72小時沒有換衣服」。對此，媒體人詹凌瑀在臉書發文質疑黃國昌為何強調自己3天沒換衣服，詹表示：「是想表示自己很辛苦？還是想用體味來證明自己愛台灣？」

詹凌瑀提到，黃國昌回國後，帶來的不是什麼具體的美方承諾，而是「72小時沒洗澡的堅持」。詹凌瑀疑惑地說：「我就問，到底為什麼要強調自己3天沒換衣服？是想表示自己很辛苦？還是想用體味來證明自己愛台灣？」

而民眾黨前國際部主任林子宇昨天發文透露，這次行程省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間。詹凌瑀也提到，出國訪問代表的是國家門面，黃國昌把自己搞得像流浪漢一樣，連飯店都不住、餐廳都不吃，這叫決策與管理能力有問題，不叫認真，「在飛機上不能洗臉刷牙換衣服嗎？機場沒有貴賓室嗎？」

詹凌瑀認為，黃國昌強調「3天沒洗」這種事，除了讓人覺得噁心，想不到任何政治加分的效果，同時他也向那些今早9點30分要到黃國昌記者會現場的媒體記者說聲辛苦了，「希望屆時黃國昌已經洗好澡了，或是民眾黨黨部空調夠強」。

