為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌自曝訪美72小時沒換衣服 詹凌瑀無言：是想表示自己很辛苦？

    2026/01/14 09:25 即時新聞／綜合報導
    黃國昌（左）今日結束訪美行程返台，並透露自己「72小時沒有換衣服」。對此，詹凌瑀質疑黃國昌：「是想表示自己很辛苦？還是想用體味來證明自己愛台灣？」（圖擷取自林子宇臉書）

    黃國昌（左）今日結束訪美行程返台，並透露自己「72小時沒有換衣服」。對此，詹凌瑀質疑黃國昌：「是想表示自己很辛苦？還是想用體味來證明自己愛台灣？」（圖擷取自林子宇臉書）

    台灣民眾黨主席黃國昌日前率團赴美，今（14日）清晨返台，黃國昌表示，此次72小時出訪行程有很多酸言酸語，「這國家需要一些行動」，更透露自己「72小時沒有換衣服」。對此，媒體人詹凌瑀在臉書發文質疑黃國昌為何強調自己3天沒換衣服，詹表示：「是想表示自己很辛苦？還是想用體味來證明自己愛台灣？」

    詹凌瑀提到，黃國昌回國後，帶來的不是什麼具體的美方承諾，而是「72小時沒洗澡的堅持」。詹凌瑀疑惑地說：「我就問，到底為什麼要強調自己3天沒換衣服？是想表示自己很辛苦？還是想用體味來證明自己愛台灣？」

    而民眾黨前國際部主任林子宇昨天發文透露，這次行程省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間。詹凌瑀也提到，出國訪問代表的是國家門面，黃國昌把自己搞得像流浪漢一樣，連飯店都不住、餐廳都不吃，這叫決策與管理能力有問題，不叫認真，「在飛機上不能洗臉刷牙換衣服嗎？機場沒有貴賓室嗎？」

    詹凌瑀認為，黃國昌強調「3天沒洗」這種事，除了讓人覺得噁心，想不到任何政治加分的效果，同時他也向那些今早9點30分要到黃國昌記者會現場的媒體記者說聲辛苦了，「希望屆時黃國昌已經洗好澡了，或是民眾黨黨部空調夠強」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播