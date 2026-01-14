為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌閃電訪美稱果敢行動 林濁水：要請川普派部隊護送嗎？

    2026/01/14 09:29 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，對外聲稱去談關稅、軍購，引發外界討論。但面對外界質疑，黃國昌又將矛頭指向民進黨，稱為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？（資料照）

    台灣民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，對外聲稱去談關稅、軍購，引發外界討論。但面對外界質疑，黃國昌又將矛頭指向民進黨，並稱看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生，為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？他也強調「為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動」。對此林濁水發文諷刺，到美國一趟是「果敢」、「毅然」？有什麽極為危險驚恐到這程度的危機會發生？需要請川普派三角洲部隊沿途護送嗎？

    黃國昌近日閃電訪美，他今晨6點多抵達桃園機場時，稱今上午將開記者會說明本次訪美的實際成果，並透露在那之前會先回家洗個澡，強調他的初衷一直沒有改變，「這個國家需要有一些行動，謝謝大家。」

    林濁水在臉書發文指出，黃國昌稱「為了台灣，為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動」。對此林濁水質疑，太神奇了，到美國一趟是「果敢」、「毅然」的行動？很好奇，有什麽極為危險驚恐到這程度的危機會發生？需要請川普派三角洲部隊沿途護送嗎？

    林濁水昨也發文嘲諷黃國昌，民眾黨在台灣被定位為「沒有用的8席」的委屈，黃主席在日本一連串被吃閉門羹、被冷落的委屈，大美帝國官僚要一次替他們彌補回來嗎？是帝國安撫手段？有趣。厲害。

