藍白提彈劾要總統到立院說明 葉耀元批：自己工作不做算不算瀆職？

葉耀元質疑藍白立委，彈劾案根本就沒有成立，為什麼總統需要列席說明？立法院最重要的就是審查年度預算，卻放任自己的工作不做，願不願意承認只是想找總統來立院問話，然後極盡所能地來羞辱他，創造自己的聲勢。（資料照）

在野黨發動彈劾總統並要求出席說明，總統賴清德呼籲在野立委以國家發展與國民福祉為念，盡速通過國家總預算與國防特別條例。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文針對藍白提出3點質疑：彈劾案根本就沒有成立，為什麼總統需要列席說明？立法院最重要的就是審查年度預算，卻放任自己的工作不做，算不算瀆職？願不願意承認只是想找總統來立院極盡所能地羞辱、創造聲勢？

葉耀元在臉書發文指出，立法院藍白黨團提案彈劾總統賴清德，全院委員會安排兩天公聽會，下週三、四邀請賴清德列席說明。總統府發言人郭雅慧13日表示，總統府尊重國會相關職權，考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後13個工作天，企盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，儘速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

請繼續往下閱讀...

葉耀元為此提出三個大哉問。其一，彈劾案根本就沒有成立（目前只是排進議程而已），所以為什麼總統需要列席說明？是要說明什麼東西？

其二，立法院最重要的職責之一就是審查行政院提出的年度預算。放任自己的工作不做，整天在想那個永遠不會過的彈劾（需要2/3的同意票才會成立），這算不算瀆職？

其三，講白了，藍白你們願不願意承認你們就只是想要找各種機會找總統來立院問話，然後極盡所能地來羞辱他，創造自己的聲勢，晃點自己的支持者你們表現好棒棒，但其實你們正事根本就沒在做？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法