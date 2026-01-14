陳佩琪稱柯文哲虛弱到快沒命 詹凌瑀諷：不好好養病忙著全台奔波？

民眾黨前主席柯文哲昨赴宜蘭四結福德廟參拜，並為宜蘭縣長參選人陳琬惠助選。（資料照）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，去年12月柯文哲以探視住在新竹的年邁母親為由，聲請解除限制住居，柯妻陳佩琪更數度發文控訴司法不公，還形容柯「像個失智前兆的老人」，昨日又發長文稱柯身體虛弱到「快沒命了」。對此媒體人詹凌瑀諷刺，「那不是應該在家好好養病、喝雞湯嗎？怎麼夫妻倆一個忙著全台奔波，一個忙著在臉書寫萬言書練文筆？」律師林智群也酸「那些開庭時說要回家照顧媽媽的說法，大家聽聽就好」。

詹凌瑀在臉書以「不看豪宅改練武功？『滅絕師太』陳佩琪上線！」為題諷刺陳佩琪，「此仇不共戴天！」哇塞，這台詞我以為只有在《倚天屠龍記》才看得到，陳佩琪真的沒讓大家失望，現在是把自己當滅絕師太在演嗎？

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀直言，阿北既然都保釋出來了，妳說他身體「虛弱到快沒命」，那不是應該在家好好養病、喝雞湯嗎？怎麼夫妻倆一個忙著全台奔波，一個忙著在臉書寫萬言書練文筆？看起來精神都好得很嘛！

詹凌瑀也質疑，最絕的是，一邊喊司法迫害，一邊國昌老師還在旁邊喊燒說「佩琪可以選市長」。這是什麼操作？是嫌這齣戲還不夠歹戲拖棚嗎？她也呼籲「佩琪姐，別寫臉書了，真的有證據就拿去法院，不要把臉書當成地檢署在用好嗎？」

林智群也貼出去年12月時，柯文哲在法院聲稱「要回新竹照顧媽媽」，審判長也諭知准許。林智群對此諷刺「那些開庭時說要回家照顧媽媽的說法，大家聽聽就好」。

柯文哲（左）本月11日偕同民眾黨嘉市長參選人張啓楷（右），拜會陳家平致謝，感謝陳家平（中）成全「藍白合」。（資料照）

「人工生殖法修正草案」近日引起諸多論戰，柯文哲本月9日拜會立法院長韓國瑜後，與民眾黨主席黃國昌、民眾黨團幹事長陳昭姿召開記者會接受聯訪。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法