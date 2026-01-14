為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳佩琪稱柯文哲虛弱到快沒命 詹凌瑀諷：不好好養病忙著全台奔波？

    2026/01/14 08:37 即時新聞／綜合報導
    民眾黨前主席柯文哲昨赴宜蘭四結福德廟參拜，並為宜蘭縣長參選人陳琬惠助選。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲昨赴宜蘭四結福德廟參拜，並為宜蘭縣長參選人陳琬惠助選。（資料照）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，去年12月柯文哲以探視住在新竹的年邁母親為由，聲請解除限制住居，柯妻陳佩琪更數度發文控訴司法不公，還形容柯「像個失智前兆的老人」，昨日又發長文稱柯身體虛弱到「快沒命了」。對此媒體人詹凌瑀諷刺，「那不是應該在家好好養病、喝雞湯嗎？怎麼夫妻倆一個忙著全台奔波，一個忙著在臉書寫萬言書練文筆？」律師林智群也酸「那些開庭時說要回家照顧媽媽的說法，大家聽聽就好」。

    詹凌瑀在臉書以「不看豪宅改練武功？『滅絕師太』陳佩琪上線！」為題諷刺陳佩琪，「此仇不共戴天！」哇塞，這台詞我以為只有在《倚天屠龍記》才看得到，陳佩琪真的沒讓大家失望，現在是把自己當滅絕師太在演嗎？

    詹凌瑀直言，阿北既然都保釋出來了，妳說他身體「虛弱到快沒命」，那不是應該在家好好養病、喝雞湯嗎？怎麼夫妻倆一個忙著全台奔波，一個忙著在臉書寫萬言書練文筆？看起來精神都好得很嘛！

    詹凌瑀也質疑，最絕的是，一邊喊司法迫害，一邊國昌老師還在旁邊喊燒說「佩琪可以選市長」。這是什麼操作？是嫌這齣戲還不夠歹戲拖棚嗎？她也呼籲「佩琪姐，別寫臉書了，真的有證據就拿去法院，不要把臉書當成地檢署在用好嗎？」

    林智群也貼出去年12月時，柯文哲在法院聲稱「要回新竹照顧媽媽」，審判長也諭知准許。林智群對此諷刺「那些開庭時說要回家照顧媽媽的說法，大家聽聽就好」。

    柯文哲（左）本月11日偕同民眾黨嘉市長參選人張啓楷（右），拜會陳家平致謝，感謝陳家平（中）成全「藍白合」。（資料照）

    柯文哲（左）本月11日偕同民眾黨嘉市長參選人張啓楷（右），拜會陳家平致謝，感謝陳家平（中）成全「藍白合」。（資料照）

    「人工生殖法修正草案」近日引起諸多論戰，柯文哲本月9日拜會立法院長韓國瑜後，與民眾黨主席黃國昌、民眾黨團幹事長陳昭姿召開記者會接受聯訪。（資料照）

    「人工生殖法修正草案」近日引起諸多論戰，柯文哲本月9日拜會立法院長韓國瑜後，與民眾黨主席黃國昌、民眾黨團幹事長陳昭姿召開記者會接受聯訪。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播