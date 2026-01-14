為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    搜尋辛柏毅鍥而不捨！聽音陣列儀器啟用 初步取得F-16V黑盒子定位範圍

    2026/01/14 06:37 記者洪定宏／高雄報導
    初步取得F-16V黑盒子定位範圍，國海院聽音陣列儀器亮相。（取自管碧玲臉書粉專）

    初步取得F-16V黑盒子定位範圍，國海院聽音陣列儀器亮相。（取自管碧玲臉書粉專）

    1月6日晚間，空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，雖然已收到戰機黑盒子發出的斷續訊號，但需要再確認；海委會主委管碧玲上傳初步取得黑盒子定位範圍的國海院「聽音陣列儀器」照片，強調「我們仍然鍥而不捨」。

    據了解，「聽音陣列儀器」利用多個麥克風或水下聽音器組成陣列，透過波束成形技術，定位並分析聲音來源，讓聲音「視覺化」，以快速找出聲源位置。

    管碧玲13日深夜在臉書粉專指出，為了搜尋失聯的飛官辛柏毅，海巡署的部隊，白天、黑夜都還在努力。除此之外，國家海洋研究院研究人員啟用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船，出海探測，也初步取得黑盒子的定位範圍，國防部長顧立雄已說明進展。

    管碧玲表示，「我們將聽音陣列儀器暫留在花蓮」，海巡署負責海面搜尋、國海院出力水下搜索，海委會雙管齊下，「我們仍然鍥而不捨，因為，實在還放不下心，我們無法放棄希望！」

    顧立雄1月12日表示，在派遣專業船隻進行黑盒子定位後，有些斷斷續續的訊號傳出來，需要進一步再確認，但是因為海象不好，船隻目前無法出港，待海象轉好後船隻嘗試出港，會再確定黑盒子定位。

