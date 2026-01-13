北部TPASS自墊續辦到6月！台中喊等中央「同意」公文 被批又甩鍋

藍白卡中央預算，TPASS補助也卡關，台中2月能否續行引關注。（圖：市府提供）

中央政府總預算持續卡關，TPASS月票陷斷炊危機，北北基桃昨（13日）已決定自行支應到6月，中部地是否跟進關注；台中市交通局長葉昭甫今稱，須有中央同意「先行墊付」公文，讓地方有所依據延續政策，多名市議員痛斥，TPASS恐斷炊是藍白立委卡中央預算所致，「冤有頭、債有主」，台中市長盧秀燕應請自家立委快審預算，別再甩鍋中央。

中央政府總預算卡關，各區1月份的TPASS月票均先由各自預算支應因應，眼看1月過半，不少通勤族準備購買下個月的通勤月票，相關補助不明，讓通勤族陷焦慮，北北基桃昨日已先開會因應，達成共識先以代墊方式撐到6月。

台中TPASS月票平均每月約2.8萬人購買，以台中境內TPASS月票為例，結合公車加捷運TPASS月票只要299元，若沒有月票，光搭捷運來回一趟要花50元，只要搭15天就要750元，通勤費至少翻倍，中區是否跟進先自墊到6月引關注。

葉昭甫指出，台中TPASS月票中央約年補助1.3億，台中自付約1.4到1.5億，台中市今年度總預算已通過，相關預支應無虞，中彰投苗有先開會達成1月政策不中斷共識，至於2月起是否繼續推行，因南投、彰化及苗栗今年度總預算還未定，另也希望中央先發函同意地方先行代墊相關經費，以利後續預算歸墊。

市議員江肇國質疑盧市府搞錯對象，中央本來就要持續推動政策並在中央總預算編列相關經費，藍白遲不肯審預算卡關，盧市府與其喊話要中央來文同意代墊，不如請盧秀燕先打給自家立委趕快審過預算。

市議會民進黨團總召周永鴻也說，藍白杯葛今年度中央總預算是禍首，盧秀燕之前將台中TPASS方案自詡為重大政績，誇口是「全國最便宜」，面臨補助斷炊卻只顧要求中央發公文同意代墊，倒果為因只想把責任推給中央，強調，「冤有頭，債有主」，呼籲盧秀燕應該要求自家立委快審預算，別想甩鍋給中央。

