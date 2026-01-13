加國副黨魁訪台發聲：反對威權脅迫常態化 台加聯手抵制「跨境鎮壓」

加拿大聯邦眾議員暨保守黨副黨魁蘭絲蔓率團訪台，今會見賴總統時指出，加拿大反對讓威嚇、軍事脅迫及以武力改變國際準則等行為常態化。（總統府提供）

加拿大聯邦眾議員暨保守黨副黨魁蘭絲蔓率團訪台，今會見賴總統時指出，台灣在國際上承受的威權壓力與日俱增，加拿大反對讓威嚇、軍事脅迫及以武力改變國際準則等行為常態化，期盼與台灣共同揭露並抵制各類跨境鎮壓、假訊息作戰等；她也主張，台灣應該參與國際論壇，不應受制於一個畏懼透明與自由的威權政權透過政治否決權的阻撓。

蘭絲蔓表示，訪團十分珍視與台灣的關係，台灣是值得信賴且不可或缺的夥伴，是一個創新的經濟體、堅韌的民主政體及自由的社會，即便持續遭受排擠和孤立，台灣仍持續為國際社會做出有意義的貢獻。此行希望向台灣和台灣人民清楚表達，加拿大國會中有許多支持台灣的友人，並進一步了解加拿大如何以更務實、且具建設性的方式，持續支持台灣和深化雙方合作。

蘭絲蔓指出，台加雙方在貿易、能源安全、供應鏈韌性、先進製造、創新及民間交流方面有許多合作機會，堅信台灣應該參與各項國際論壇，反映台灣真正的專業知識與實質貢獻，而不應受制於一個畏懼透明與自由的威權政權以政治否決權阻撓。

蘭絲蔓提到，多年來，加拿大眾議院許多跨黨派議員持續倡議強化與台灣的夥伴關係，也對台灣與加拿大共同面臨日益增加的威脅深感擔憂，包括跨境鎮壓、經濟脅迫，以及由國家主導的假訊息作戰，這些並非抽象的挑戰，而是以具體戰略恫嚇民主社會、噤聲批評者與扭曲公共討論。訪團期盼與台灣及台灣公民社會進行更緊密的合作，共同揭露並抵制這些威脅。

蘭絲蔓指出，台灣在國際上所承受的威權壓力與日俱增。加拿大反對讓威嚇、軍事脅迫及以武力改變國際準則等行為常態化，並堅信經濟、制度和社會韌性是透過強而有力的夥伴關係打造而成，並建基於自由、民主、法治與人權的基礎。

賴清德總統今接見加拿大保守黨副黨魁蘭絲蔓眾議員率領的「加拿大眾議員訪問團」，成員包括，加拿大聯邦眾議員權柏士（Adam Chambers）及柯紐蔓（Shelby Kramp-Neuman）。

