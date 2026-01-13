接見加拿大國會議員訪團 賴總統：盼早日簽署「貿易合作架構協議」

賴清德總統（右）今接見加拿大保守黨副黨魁蘭絲蔓眾議員率領的「加拿大眾議員訪問團」。（總統府提供）

賴清德總統今接見加拿大保守黨副黨魁蘭絲蔓眾議員率領的「加拿大眾議員訪問團」，感謝加國國會長期以來對台灣的堅定支持，並指出，台加近年在經貿、科技、海事領域等合作成果豐碩，在經濟產業上也有高度互補性，台加「貿易合作架構協議」如能早日完成簽署，必能進一步嘉惠兩國的產業與人民。

賴總統致詞表示，感謝加拿大國會長期堅定支持台灣，許多議員都有參與「加拿大與台灣」的雙邊關係報告、向政府提出18點友我建議、支持台灣國際參與、以及反制中國曲解聯大第2758號決議等；不久前中國在台灣周邊大規模軍演、片面升高區域情勢，非常感謝加拿大政府發布公開聲明表達關切，反對片面改變台海現狀，這也再次彰顯確保台海和平穩定的現狀，不但符合各方利益，也是國際社會的共識。

賴清德表示，近3年來台加兩國在經貿、科技及海事領域等各項合作都有具體進展，包括簽署「投資促進及保障協議」、「科學技術及創新合作協議」等，雙邊關係不斷深化，成果相當豐碩。

賴清德說，雙方在經濟產業上也有高度互補性，在全球進入AI新時代之際，期待能持續進行雙邊經貿合作；尤其台加「貿易合作架構協議」如能早日完成簽署，必能進一步嘉惠兩國的產業與人民。

賴清德強調，面對中國對周邊國家的軍事威脅，台灣深信「和平無價、戰爭沒有贏家」，堅持「以實力獲得和平」，並以具體行動向世界展現台灣自我防衛的決心。今年度國防預算將依北大西洋公約組織的標準達到GDP的3.32%、創歷年新高，預計2030年前進一步達到5%目標，也期待和全球民主國家團結合作，共同守護自由、民主與人權的普世價值。

