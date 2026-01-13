為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    接見加拿大國會議員訪團 賴總統：盼早日簽署「貿易合作架構協議」

    2026/01/13 19:48 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統（右）今接見加拿大保守黨副黨魁蘭絲蔓眾議員率領的「加拿大眾議員訪問團」。（總統府提供）

    賴清德總統（右）今接見加拿大保守黨副黨魁蘭絲蔓眾議員率領的「加拿大眾議員訪問團」。（總統府提供）

    賴清德總統今接見加拿大保守黨副黨魁蘭絲蔓眾議員率領的「加拿大眾議員訪問團」，感謝加國國會長期以來對台灣的堅定支持，並指出，台加近年在經貿、科技、海事領域等合作成果豐碩，在經濟產業上也有高度互補性，台加「貿易合作架構協議」如能早日完成簽署，必能進一步嘉惠兩國的產業與人民。

    賴總統致詞表示，感謝加拿大國會長期堅定支持台灣，許多議員都有參與「加拿大與台灣」的雙邊關係報告、向政府提出18點友我建議、支持台灣國際參與、以及反制中國曲解聯大第2758號決議等；不久前中國在台灣周邊大規模軍演、片面升高區域情勢，非常感謝加拿大政府發布公開聲明表達關切，反對片面改變台海現狀，這也再次彰顯確保台海和平穩定的現狀，不但符合各方利益，也是國際社會的共識。

    賴清德表示，近3年來台加兩國在經貿、科技及海事領域等各項合作都有具體進展，包括簽署「投資促進及保障協議」、「科學技術及創新合作協議」等，雙邊關係不斷深化，成果相當豐碩。

    賴清德說，雙方在經濟產業上也有高度互補性，在全球進入AI新時代之際，期待能持續進行雙邊經貿合作；尤其台加「貿易合作架構協議」如能早日完成簽署，必能進一步嘉惠兩國的產業與人民。

    賴清德強調，面對中國對周邊國家的軍事威脅，台灣深信「和平無價、戰爭沒有贏家」，堅持「以實力獲得和平」，並以具體行動向世界展現台灣自我防衛的決心。今年度國防預算將依北大西洋公約組織的標準達到GDP的3.32%、創歷年新高，預計2030年前進一步達到5%目標，也期待和全球民主國家團結合作，共同守護自由、民主與人權的普世價值。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播