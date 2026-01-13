為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高虹安遭質疑挖穿新竹棒球場 市府澄清未破壞地下停車場結構

    2026/01/13 18:57 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安上個月18日復職回歸市府後，近期視察新竹棒球場。（新竹市府提供）

    新竹市長高虹安上個月18日復職回歸市府後，近期視察新竹棒球場。（新竹市府提供）

    新竹市工務處進行改善工程時，在原土層挖到大石塊等營建廢棄物。（新竹市府提供）

    新竹市工務處進行改善工程時，在原土層挖到大石塊等營建廢棄物。（新竹市府提供）

    新竹市長高虹安上個月18日復職回歸市府後近期視察棒球場，稱工務處進行棒球場改善工程時在原土層挖到大石塊與磚塊等營建廢棄物，此舉遭外界質疑恐挖穿棒球場及破壞地下停車場的無梁版結構安全。對此，市府今天發澄清稿稱並未挖穿棒球場，也未破壞地下停車場結構，對相關不實言論已蒐證，不排除提告。

    工務處表示，去年市府進行棒球場覆土移除工程，已在地下停車場及外野區域發現多項不應出現在專業球場覆土層的異物，經於外野區域往下試挖確認，原統包工程契約圖說規定應回填級配土範圍，發現營建廢棄物等不符合施工規範之回填材料，市府去年進行棒球場改善工程也納入第二階段土方作業（包括土方置換、篩分及廢棄物外運作業）。目前改善工程開挖的深度並沒有超過原統包商施作的範圍」，均位於地下停車場結構以外，絕無挖穿停車場結構情形，不存在停車場結構安全疑慮。

    另棒球場改善工程中發現的鋼筋、電纜及不符規範的營建廢棄物，已依涉嫌竊盜、竊佔、詐欺取財罪及違反廢棄物清理法等相關規定，主動蒐證並向司法機關告發，包括移送地檢署及同步對相關廠商提起民事求償。對外界謠傳「挖到棒球場或地下停車場混凝土本體」、「挖穿結構」等說法，市府強調，改善工程期間，全程皆有縮時攝影紀錄，每次開挖與篩分作業前，也會函文通知原統包商、專案管理單位，並同步知會政風處及相關單位，相關改善工程持續推進中。

    新竹市府今澄清未破壞地下停車場結構，無結構安全疑慮。（新竹市府提供）

    新竹市府今澄清未破壞地下停車場結構，無結構安全疑慮。（新竹市府提供）

