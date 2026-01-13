再擋1.25兆國防預算！藍白擱置總預算 政院轟：虛耗來到第138天

行政院發言人李慧芝。（資料照）

藍白立委今日再以人數優勢，在立法院程序委員會擋案，不讓今年度中央政府總預算案、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與行政院版「財政收支劃分法」等案付委審查。行政院發言人李慧芝批評，以總預算來說，行政院自去年8月29日送立法院審議至今，已經來到第138天，軍購特別條例也已送入立院48天，珍貴時間持續被虛耗。

國共論壇將於一月下旬在北京登場，立法院13日召開程序委員會討論16日院會議程，國民黨、民眾黨立委再度聯手，最終以10比8表決結果，再度封殺2026年度中央政府總預算，以及杯葛1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案，不讓議案進入委員會審查。

請繼續往下閱讀...

對此，李慧芝質疑，不論是國防安全、國家建設、民生照顧或經濟發展，都在跟時間賽跑，而立法院程序委員會一再拖延排案。以總預算來說，行政院自去年8月29日送立法院審議至今，已經來到第138天，軍購特別條例也已送入立院48天，珍貴時間持續被虛耗。

李慧芝強調，國人的照顧不能等，國家建設不能等，國家自我防衛的提升也不能等，而立院本會期延會只剩最後13個工作天，呼籲立院能謹守憲法權責，儘速審議政院所提預算案及法律案，讓國家運作能不受影響，繼續推動各項福國利民的政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法