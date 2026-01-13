高雄市長初選甫過關 賴瑞隆相挺：林俊憲是優秀台南市長人選

通過民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，十三日下午到台南力挺同黨立委林俊憲並率車隊掃街拜票。（記者王俊忠攝）

今天甫通過民進黨內高雄市長初選的立委賴瑞隆，下午5點許到台南的立委林俊憲服務處，與爭取黨內台南市長初選出線的林俊憲及團隊合體，並進行車隊掃街拜票。賴瑞隆強調，林俊憲是他心目中最理想、優秀的台南市長人選，呼籲台南市民明（14日）晚間的民調電話，全力守護、支持林俊憲。

賴瑞隆表示，林俊憲是他的好兄弟，過去在立法院併肩作戰、守護台灣的各項權益，林對台南的發展願景、建設很用心規劃，所以自己的高雄市長初選通過後，下午特別趕過來為好兄弟加油打氣，因為林俊憲是他心目中最理想、優秀的台南市長人選。過去他在高雄市府服務時，就看到台南有1位好市長賴清德，這位好市長對台南很重要，讓台南快速進步及發展。

賴瑞隆說，台南、高雄要一起努力，在產業、交通各方面合作推動發展，下一棒台南市長很重要，他希望台南下一棒市長是林俊憲，兩人的合作默契一定能讓南、高兩城市進步飛快，所以一定要來幫俊憲通過市長初選。

林俊憲回應說，他要先稱呼賴瑞隆為「賴市長」，很感謝立院這位戰友在通過高雄市長初選、很忙碌之際，趕到台南來幫他的初選民調、送上溫暖與力量，讓他更有信心贏得初選。

林俊憲也說，過去就跟賴瑞隆討論過南、高兩市的城市跨境經營問題，北高雄與南台南等同是在同一個生活圈，包括環保、交通、產業到國家的大南方科技廊帶計畫，兩城市必須更密切合作，他與賴瑞隆都懂得國家未來的科技戰略，兩人的公誼、私交都很好，如能分別擔任南、高兩市的市長，日後的城市合作必然更加順暢、有效率。此外，也很感謝黨內高雄另3位初選競爭者，能在民調公布後宣布支持賴瑞隆；他也組好團結的台南隊，要打贏明天晚上這場市長初選。

