曬北檢不起訴書！ 杜承哲：廖偉翔「親中賣台」獲司法認證

去年大罷免運動期間，國民黨立委廖偉翔提告名醫杜承哲罵自己「親中賣台」，如今結果出爐，全案不起訴。杜承哲今天下午曬出北檢的不起訴處分書，笑稱現在廖偉翔的親中賣台獲得司法認證！

杜承哲今下午在臉書PO出北檢不起訴處分書，提告人為廖偉翔，被告為杜承哲本人，廖偉翔指控杜承哲罵他「親中賣台」，屬謠言或不實言論，涉犯公職人員選舉罷免法。但檢方調查後指出，相關評論是依據告訴人的政治行動、生活經歷所為之政治性評論，雖然告訴人主觀上認為並非如此，但難認相關評論屬於虛偽捏造之不實情事。

杜承哲忍不住揶揄，「恭喜司法認證廖偉翔親中賣台！給我的不起訴書說，講他親中賣台的部分，來自於我們的生活經歷，『亦難認屬虛捏偽造之不實情事』。按照徐巧芯的邏輯，這就叫『司法認證廖偉翔親中賣台』，謝謝大家。我又擊落一個立委了……我已經收集到徐巧芯、洪孟楷、林奕華（現在是副市長），現在多一個廖偉翔。中國國民黨對於言論自由的輕蔑、對人民的打壓，幾十年來還是沒有改善，可否不要再打擾民眾的安寧了？」

杜承哲還在Threads上笑稱，自己其實不知道廖偉翔有告他，直到收到這分不起訴處分書，「原來廖偉翔有告我喔，不痛不癢的，難怪我現在才發現。」

