消防署表揚鳳凰獎楷模77人 卓榮泰：編列285億讓消防員更安全

內政部消防署今（13）日舉辦「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」，由行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳表揚77位鳳凰獎楷模。（記者陸運鋒翻攝）

內政部消防署今（13）日舉辦「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」，由行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳表揚77位鳳凰獎楷模，同時感謝全國所有無懼危險、積極投入救援或防災工作的消防、義消、救護及災害防救志工伙伴；對於消防中長期計畫，卓榮泰指出，會編列285億用來廳舍改建、車輛汰舊換新、通訊設備更新及增添搶救型的機器跟無人載具，讓消防執勤更能夠保護自己的安全。

鳳凰獎是消防最高榮譽，此次77位獲獎者，包括30位消防人員、31位義消人員、15位志工及1位消防學術研究人員；其中，新北市警民聯防救援協會理事鄭景平，支援2015年南港復興航空墜機搶救與搜溺、2021年雙溪虎豹潭溺水搜救，對於各水域救援單位專業訓練及技能訓練投注極大心力。

此外，苗栗縣消防局第五大隊卓蘭消防分隊隊員李其哲，在2020年執行同仁雪山墜谷救援勤務中奮勇盡職，與另一名隊員急切溪溝往下尋找受傷同仁，所幸同仁仍意識清楚，當下立即給予救護處置，順利完成吊掛救援達成任務，展現了消防人員的英勇與無私。

卓榮泰致詞時表示，119這三個字，可以說很多人從小都記得這個電話號碼，因為它代表需要的時候可以幫助我們，一種安心、信賴，也因此1月19日是全國的消防節，這是屬於在場各位工作付出之後，全國人民表達一點點感激及感恩，鳳凰獎非常不簡單，要經過各機關的初選、推薦，還有小組審查、實地訪查等，才能一關一關達到，全國消防、義消及志工朋友給國人生命財產保護，都是在第一線。

卓榮泰指出，回顧2025年，無論是發生在哪裡的地震、台中百貨公司氣爆或花蓮光復堰塞湖的溢流事件等，災區事件發生，國人要快速離開現場時，各位卻是反方向進到第一線去，這種守護國人生命安全財產的精神，這是一種勇氣一種責任，更是對生命神聖的承諾，當然也希望在執行過程中，能夠圓滿的達成任務，但最高任務就是要安安全全的守護自己。

劉世芳說，政府近年持續從制度、設備與訓練三方面強化消防職業安全，除了前年底修正《消防法》增訂職安專章外，自今年起全面推動各縣市設立事故安全官，即時風險監控通報機制等，整合強化消防人員工作安全衛生軟硬體機制，並補助地方消防機關成立專業團隊，加強事故安全官訓練及消防人員安全管理。＃

