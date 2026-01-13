為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    童子瑋：讓年輕人願意留下來創業 串聯基隆生命力

    2026/01/13 18:00 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市議長童子瑋（右）將持續關心青年創業遇到的難題，讓年輕人留在基隆創業。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議長童子瑋（右）將持續關心青年創業遇到的難題，讓年輕人留在基隆創業。（記者盧賢秀攝）

    民進黨提名基隆市長參選人童子瑋最近開始掃街拜，感受到城市的生命力就藏在日常街角裡，他認為，基隆要有活力，關鍵之一就是讓年輕人願意留下來創業，許多基隆青年一直都有想法，只是缺一個落實想法的舞台，未來他將讓更多人願意留在家鄉打拚，也讓基隆的生命力從一間間小店開始，一點一滴長出來。

    童子瑋與民眾分享信義區1家非常有特色的「叁刀理髮廳」，店名來自3位創辦人的人生經歷。1位是拿剃刀的髮型師，1位拿菜刀的廚師，1位拿剪刀的寵物美容師，3個土生土長的基隆青年，回到家鄉，把各自熱愛的事物結合起來，用自己的方式開1間屬於他們生活風格的理髮廳。

    這間理髮廳就像是把70年代的記憶重新復刻在眼前一樣，從理髮椅、老海報、映像管電視、紅白機，十分親切，偶爾到了晚上，還會變成老車車友聚在一起賞車聊天的地方。青年願意留下來，把熱衷的事物和技術落地扎根，城市就多了一分生機，和讓人願意停留的理由。

    童子瑋說，他剛回基隆時，就與志同道合的朋友成立「夢想起飛」協進會，幫助在地年輕人創生，很樂見這樣的在地創業，基隆是一座有底蘊的城市，屬於年輕世代的基隆模樣，也正在慢慢成形。未來，他也會持續關心青年創業遇到的難題，讓更多人敢在家鄉打拚，也讓基隆的生命力從1間間小店開始，一點一滴長出來。

    基隆市「叁刀理髮廳」店內的陳設很有風格。（記者盧賢秀攝）

    基隆市「叁刀理髮廳」店內的陳設很有風格。（記者盧賢秀攝）

