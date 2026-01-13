為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2019反送中運動至今 邱垂正：逾6萬港澳人士取得在台居留許可

    2026/01/13 17:08 記者陳鈺馥／台北報導
    第5屆｢港覺濠台IG圖文徵選活動」徵選活動頒獎，陸委會主委邱垂正致詞。（記者陳鈺馥攝）

    第5屆｢港覺濠台IG圖文徵選活動」徵選活動頒獎，陸委會主委邱垂正致詞。（記者陳鈺馥攝）

    台港經濟文化合作策進會今日在西門紅樓舉辦第五屆｢港覺濠台IG圖文徵選活動」徵選活動頒獎典禮。陸委會主委邱垂正致詞表示，從2019年5月開始，逾6萬名港澳人士取得在台居留許可，1萬2000人取得定居許可，成為擁有中華民國身分的公民。

    今年徵選活動以「鏡頭下的台灣時光」為題，吸引近460件作品參賽，創下歷年新高，最終由來自澳門的林明朗以《我在通宵的一個通宵》獲得首獎及獎金5萬元。

    邱垂正表示，今年參選作品達到460件，感謝評審老師的辛勞。從2019年反送中運動以來，許多港人移居台灣，前幾年的作品總是充滿鄉愁、迷惑、探索、失意，乃至於徬徨、不確定，但這兩年作品所呈現的生命狀態，可看到希望、願景、感恩及重生，甚至回饋和惜福的作品越來越多。

    邱垂正指出，有感受到香港朋友在台灣，從剛開始的安身立命，到現在的安居樂業，一直在回饋台灣社會。很多港人在各個專業領域貢獻台灣，在鏡頭下可以看到點點滴滴、不同的生命面貌，感謝很多香港朋友把台灣變成生命的重心，讓台灣成為各位生命旅途的重要一站。

    邱垂正強調，從2019年5月開始，有超過6萬名港澳人士取得在台居留許可，也有1萬2000人取得定居許可獲得台灣身分，成為擁有中華民國身分的公民。這些人在各領域持續貢獻心力，包括學術領域、藝術創作、文化交流、科技研發、社會服務等方面，都有港人的多元參與和努力，不僅豐富台灣發展的面貌，也在台灣這塊土地守護自由民主，為島嶼的美好帶來新的能量與視野。

    邱垂正說，政府政策是歡迎港澳人士來台就學、工作發展，未來陸委會與策進會在政策面上都會不斷精進，協作更多港澳朋友適應台灣社會，在台灣安心生活及發揮所長。

    策進會董事長賴秀如表示，本次活動參賽作品讓大家瞭解港澳朋友如何看待台灣這個第二故鄉，也看見這片土地值得珍惜的美好。策進會與陸委會將持續推動台灣與港澳之間的交流互動，並提供更優質的服務。

    策進會指出，「港覺濠台IG圖文徵選活動」歷屆得獎作品，將自即日起在西門紅樓一樓中央展區展出至1月20日止，歡迎各界前往參觀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播