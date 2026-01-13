8離岸風場2025年併網 政院：續推動離岸風電區塊開發

離岸風電。（資料照）

行政院今日指出，行政院副院長鄭麗君已於12日召開「氣候變遷與淨零轉型專案小組」研商會議。經濟部在會議中說明離岸風電自示範獎勵、潛力場址及區塊開發三階段推動至2025年底，已有八個離岸風場完工併網，累積474座風力機安裝（裝置容量4.4 GW），將持續推動離岸風電區塊開發。

行政院指出，鄭麗君請經濟部及有關部會，持續進行相關海域圖資的套疊分析與盤點作業，務實評估我國可設置之最大海域範圍，以確保整體規劃的前瞻性；並請於適當時機向業者說明我國離岸風電的中長期規劃方向與設置目標，以利開發商及早掌握政策方向，進行前期評估與資源準備。

離岸風電2035年前約有2兆元資金需求，國發會報告說明，已將離岸風電納入「兆元投資國家發展方案」優先推動項目，以加速相關投資布局。為推動離岸風電案場順利開發，協助業者取得融資為關鍵環節，行政院已於2024年10月將國家融資保證機制之保證成數，由原最高6成提高至最高8成，以提升金融機構授信意願並強化資金動能。

國發會報告提及，2025年離岸風電相關融資保證案件共計3案，保證金額達370.6億元，顯示政策已逐步發揮實質效益。鑑於未來離岸風場興建規模擴大、融資需求倍增，國發會說明既有融資保證機制將持續精進，包括研議增加保證專款規模及提高保證倍數，擴大保證額度達1560億元，以提升整體融資保證量能；同時，亦將研議認定離岸風電計畫屬廣義民間參與公共建設項目，透過多元金融工具與制度支持，穩健推動我國離岸風電及淨零轉型目標的達成。

金管會報告指出，為鼓勵保險業資金投入離岸風電產業，已採取多項法規調整與配套措施。包括已將保險業透過私募股權基金及創業投資事業間接投資公共建設之風險係數，由原10.18%調降至1.28%；另就策略性產業投資，風險係數亦由33.75%調降為17.25%，以降低資金投入門檻，提升保險業投資誘因。

此外，金管會已在去年底，修正相關法令，將保險業資金辦理國內專案運用於公共及社會福利事業的投資總額上限，由原保險業資金10%提高至15%，預期可增加兆元資金配置彈性，進一步擴大保險資金投入公共建設及離岸風電等關鍵產業的空間。

值得注意的是，未來金管會將持續精進相關制度，保險業放款依法應為擔保放款，將研議擴大經主管機關認可信用保證機構的適用範圍，並推動離岸風電相關金融商品於證券市場發行，增加保險業資金參與離岸風電之多元管道，同時持續檢討並優化風險係數，強化誘因設計，以鼓勵更多保險業資金投入離岸風電產業，支持我國能源轉型目標。

鄭麗君在會中指示，請相關部會持續強化離岸風電綠色金融支持，進一步打造更完善且具吸引力的風電投資環境，以穩定擴大國內綠電供應量能，回應產業及社會對綠電之實際需求。同時，請國發會及金管會積極參與由經濟部主責之離岸風電業者定期座談，透過與業者直接溝通，強化政府投融資協助措施之宣導與說明，確保政策工具有效傳達並落實執行，以充分發揮相關政策之整體效益。

