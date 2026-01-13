鄭麗文嗆台美關稅談判「可憐」 民進黨批：心中只有鄭習會

民進黨發言人韓瑩。（資料照）

針對外媒今（13日）報導台美關稅消息，國民黨主席鄭麗文以「可憐」批評政府關稅談判進展。民進黨發言人韓瑩反擊說，有關台美關稅談判結果，須經雙方官方正式宣佈才定案，遺憾鄭麗文又急著唱衰台灣，是否心中只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好。

《紐約時報》報導，台灣對美關稅可降至15%，但台積電於美國再建5廠。鄭麗文今受訪表示，關稅談判進行了快1年，不見政府向社會、國會報告，大家都被蒙在鼓裡，根本是黑箱，國人可憐到得從國際媒體、甚至是小道消息才能窺探一二，而且不知道消息是否正確。

對此，韓瑩表示，鄭麗文不到半個月前才口口聲聲稱希望放下對立、團結對外，至今還言猶在耳，豈料今日隨即轉頭砲口對內批評政府，再次唱衰台灣。

韓瑩說，執政團隊與關稅談判團隊在台美磋商過程中，皆定期公開向國人報告進度，努力不容抹煞。此外，執政團隊因應關稅衝擊，提出930億支持方案，總統與行政院長也率執政團隊下鄉與受衝擊產業座談，始終在第一線以台灣利益為最優先。而當總統展現誠意，邀集在野領袖進行國安簡報時，是藍白反悔拒絕，不願團結為台灣。

韓瑩並呼籲，希望鄭麗文能夠謹記自己不到半個月前所說的放下對立，一同為台灣團結來努力，不應為政治鬥爭潑髒水，抹煞執政團隊努力。

