    政治

    鄭麗文指台美關稅黑箱談判 綠：勿為鬥爭唱衰台灣

    2026/01/13 16:41 中央社
    民進黨發言人韓瑩。（資料照）

    民進黨發言人韓瑩。（資料照）

    外媒報導台美關稅談判接近達成協議，對此國民黨主席鄭麗文批評政府任人宰割，談判黑箱。民進黨發言人韓瑩今天說，台美關稅談判須經雙方官方宣布才定案，遺憾鄭麗文急著唱衰台灣，希望鄭麗文謹記自己曾說「放下對立」，團結為台灣努力。

    紐約時報（New York Times）報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降到15%，另台積電增加對美投資，至少再建5座半導體廠。鄭麗文批評，關稅談判至今黑箱，民進黨政府沒向社會、國會報告過程，也沒與遭衝擊產業討論，完全任人宰割。

    民進黨發布新聞稿，韓瑩說，鄭麗文不到半個月前，才口口聲聲稱希望放下對立、團結對外，言猶在耳，豈料隨即砲口對內批評政府，再次唱衰台灣。鄭麗文是否心中只有鄭習會與國共論壇，見不得台灣好。

    韓瑩指出，執政團隊與關稅談判團隊在台美磋商過程中，皆定期公開向民眾報告進度，努力不容抹煞。此外，執政團隊因應關稅衝擊，提出930億元支持方案，總統與行政院長也率執政團隊下鄉與受衝擊產業座談，始終在第一線以台灣利益為最優先。當總統展現誠意，邀集在野領袖進行國安簡報，是藍白反悔拒絕，不願團結為台灣。

    韓瑩表示，希望鄭麗文謹記自己年初說過的「放下對立」，一同為台灣團結努力，不應為政治鬥爭潑髒水，抹煞執政團隊努力。

    熱門推播