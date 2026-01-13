藍白停砍年金無追溯生效條文 吳思瑤：求有求快但一點都不好

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案，銓敘部昨指出修正案無追溯生效條文，因此去年12月28日生效日後的退休人員才適用新法。國民黨立委翁曉玲質疑，銓敘部惡意曲解的內容，民進黨無止盡踐踏軍公教；民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，從財劃法到現在的年改修法，藍白陣營就是「聰明反被聰明誤」，先求有、求快，但一點都不好。

總統府去年12月26日公布「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條，也就是在野停砍年金法案，退休金所得替代率回到112年水準。銓敘部長施能傑昨表示，新修正規定並未指明生效日期，也未修正末條另訂有施行日期，退撫法第37條、第38條及第67條修正條文，應自總統公布之日起算至第3日生效，即自114年12月28日起生效。

請繼續往下閱讀...

翁曉玲今天表示，從「退撫法」第37條及38條的條文內容仔細閱讀，大概99%的人都會認為，這已清楚將法律施行日期、生效日、回溯時間都已經明訂於法條，根本沒有像吳思瑤造謠，或像銓敘部惡意曲解法律解釋。她也批評，民進黨政府完全沒有把軍公教放在心上，而是無止盡踐踏軍公教，同時也剝奪軍公教的權益。

吳思瑤接受本報訪問時說，當初年改上路時，社會花了一整年的時間溝通，國會更進行了無數次的審查；反觀這屆藍白主導的國會，針對公務人員、教育人員等重要權益法律修正，限制每人一條僅發言3分鐘，並不斷對發言者消音，最終不到一天的時間就送出委員會。

吳思瑤進一步指出，這種立法「出包」的狀況並非首例，她以「財政收支劃分法」修法為例，當時藍白同樣急於闖關，導致條文內容出現重大疑義，甚至出現離島預算加分卻發不出去的離譜現象。她認為，從財劃法到現在的年改修法，藍白陣營就是「聰明反被聰明誤」，先求有、求快，但一點都不好。

吳思瑤說，銓敘部報告很清楚，翁曉玲的修正規定，沒有指明生效日期，也沒有另訂施行日期，因此只能回歸「中央法規標準法」第13條的規定。現在前後扞格、出包、出紕漏，然後翁曉玲一樣就耍給銓敘部「你要去解決」，這是大有問題的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法