黃國昌訪美回國若亂噴政治口水「賴給清德」... 專家曝悽慘後果！

台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國華府進行為期三天的訪問。（記者朱沛雄攝）

民眾黨主席黃國昌11日率團出訪美國，對外聲稱去談關稅、軍購，引發外界討論。對此，有財經記者、國會助理等背景的職場寫作講師趙曉慧指出，按照黃國昌過去總喜歡利用「語意模糊」來創造政治口水的個性，不管美方的人對他說什麼，他都可以將一切「賴給清德」，但如果他真的這麼做，反而是聰明反被聰明誤，「真的不要玩火，美國人沒那麼好騙！」

黃國昌率團閃電出訪美國首府華盛頓，宣稱是要去談「高關稅」和「國防軍購」等台灣民眾關心的議題，去和美方的人面對面交換意見。目前他已結束行程，正在搭機返台途中，預計台灣時間14日清晨抵台。據悉，黃國昌訪美拜會了白宮國安會與AIT總部，他表示回國後會在立法院召開記者會，說明此行成果，引發關注。

針對黃國昌訪美，趙曉慧在臉書發文向大家說明以往在野黨黨魁訪問華府的SOP，「這是依據《台灣關係法》、《台灣旅行法》以及『對台六項保證』的『非官方但給予一定禮遇』的訪問。根據美國人的『實力原則』，你是『總統候選人』、『是否是虛位黨魁』、『國會議員的份量等級』、『民調高不高』、『政壇評價好不好』，這些都會影響接待規格與會晤層級。黨魁通常會進入美國國務院大樓，會晤負責亞太事務的助理國務卿或副助理國務卿。如果你是總統候選人，層級可能提升至副國務卿，甚至在白宮國安會（NSC）官員辦公室進行會談。」

趙曉慧指出：「這場會晤當然暗藏『面試』性質，看看你的兩岸政策、國防、外交、軍購以及對美國的立場是什麼。人家可是世界第一強國，你要來面試之前，早就以『顯微鏡』等級將你調查個清楚透徹，資料來源除了AIT，還囊括智庫界、僑界、情報界等多方訊息。而且，你對美牛、美豬、軍購、能源、半導體等議題上的發言或決策，美方應該都調查了。尤其是你跟AIT官員說的話，你在AIT處長面前說的話，是否跟你在選舉造勢台上的說法一致。」

「當你走進美國國務院大樓時，接待他的美國官員桌上通常已經有一份厚厚的 『Briefing Note』（簡報便條）。這份文件會標註『此人曾在某年某月反對過某項採購案，他在黨內目前的威信正受到挑戰，但他對台美貿易協定持開放態度』，這就是為什麼很多黨魁在訪美期間，常會感到美方問的問題『針針見血』，因為他們早已把你研究透徹了。美方對台灣的立場都會保持一致性，不會因為面對不同政黨就當雙面人、搞雙標。在野黨黨魁可以表達你的立場，你可以說賴清德的壞話，但美方也就是禮貌性地聽聽，最後還是跟你強調美方的一貫立場。」

趙曉慧接著將話題拉到重點，「國昌老師這次去美國『沾醬油』，會發生什麼事？按照接待在野黨黨魁的慣例，會晤的最高層級大約落在國務院副助卿或國安會（NSC）的台灣事務主任。國昌老師提到此行聚焦國防軍購與高關稅，這兩個議題對美方而言是非常敏感的『必考題』，會了解黃國昌的想法（情報收集），但會不斷強調台灣必須擁有自我防衛決心，也不可能跟你進行什麼談判。」

「國昌老師行前特別強調，他這次去會晤美方，是有關於軍購以及高關稅的議題『從美方得到直接可信賴的資訊』。這是政治操作，言下之意就是賴清德政府獨攬與美方溝通，美方的立場是賴清德政府過濾過的，有欺騙人民之嫌，所以由他去問出真正的答案，然後運作賴清德說謊、他才是最可靠。重頭戲不在於他去美國見了誰，而是他回到台灣之後怎麼詮釋這次出訪。」

她接著說：「按照他的慣性，一定會利用『語意模糊』來創造政治口水話題。若美方立場強硬：他可以說『美方確實對軍購進度極度不滿，顯示賴政府溝通無能，導致台美壓力增加』；若美方語帶保留，他可以說『美方對於某些項目並非非買不可，是賴政府自己在擴大解讀，欺騙人民』。關於關稅，他可以宣稱『我直接問到美方對關稅的堅持，賴政府之前說的談判順利根本是空話』。總之，不脫離『一切賴給清德』的老把戲，千錯萬錯都是民進黨的錯，我黃國昌一貫正確、一貫正義，眾人皆醉我獨醒。」

趙曉慧直言，「如果他真的這麼幹，絕對是聰明反被聰明誤，只會讓美方覺得此人不可信任，留下壞印象。如果黃國昌在會談中試圖引導美方說出『賴政府在撒謊』，美方會立刻警覺到這是在『設局』。『不可預測性』是國際外交的大忌。如果美方認為黃國昌訪美只是為了回台進行政治操作，未來美方在與他溝通時會變得極度保守，僅提供官方新聞稿等級的資訊，這實際上會導致他被邊緣化，更不利問鼎2028大選。」

「美方甚至可能透過『非正式管道』向賴清德政府澄清，以確保台美官方互信不被干擾。如果黃國昌回台後的發言與美方官員的認知有出入，美方甚至可能透過發言人系統或智庫學者發出聲明『以正視聽』，這對黃國昌的政治誠信將是毀滅性的打擊。也就是說，黃國昌在台灣的政治誠信已經破產，但一貫賴給民進黨說這是抹黑、打壓。現在連美國都認證你了，臭名可是會在國際上傳播，難道你又要說美國是民進黨的側翼？玩火者必自焚，別把台灣與美國建立不易的國安與互信，當成個人政治表演的工具。」

