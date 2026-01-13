鄭麗文頭寮獻花藍營PO要承繼風範 網灌爆：蔣經國會從墳裡跳起來！

今天是總統蔣經國逝世38週年紀念日，國民黨主席鄭麗文偕同3名副主席、桃園市副市長蘇俊賓與黨務主管等人，前往大溪頭寮向經國先生靈柩獻花致意。（記者余瑞仁攝）

今天（13日）是已故蔣經國逝世38週年，國民黨主席鄭麗文上午偕3位副主席及桃園市副市長蘇俊賓、立委萬美玲、桃園市黨部人士前往桃園大溪頭寮營區向靈柩獻花、鞠躬致意。下午國民黨官方臉書發文，宣稱要「承繼經國先生風範，讓中華民國重回穩健道路」，結果引來大批網友灌爆，怒轟如果蔣經國地下有知，看到如今如此舔共的國民黨，大概會氣到爬起來！

國民黨今天下午在臉書PO出鄭麗文率黨內人士，到蔣經國位於桃園大溪頭寮的陵寢獻花的照片，「今天，是故總統蔣經國先生逝世38週年。鄭麗文主席率黨務幹部前往桃園大溪頭寮陵寢獻花，表達最深的追思與敬意。經國先生一生為國為民，在國家最艱難、國際情勢最詭譎的時刻，展現堅定意志與無私胸懷。他的風範與偉大事蹟，始終是中國國民黨世代追隨、學習的典範。」

「回顧歷史，在中華民國飄搖之際，經國先生堅持『用對的人，做對的事』，帶領台澎金馬這片土地，挺過重重考驗，完成民主和平轉型，並締造經濟起飛、科技崛起的奇蹟。在當前內外交迫、挑戰重重的時刻，鄭麗文主席宣示，中國國民黨會承續經國先生的精神，守護民主、法治、平等與均富的社會基石，不被民進黨繼續破壞，並為台海和平搭起橋梁、打開窗口，讓人民遠離戰火、家園安定繁榮，中華民國繼續堅定向前。」

貼文曝光後，反遭大批網友灌爆，「經國先生看到你們這群人大概會氣到從墳裡跳出來」、「還有臉去喔？」、「蔣爺爺，你就好好看你們這一些後代，你躺在那邊還不放過你」、「噁心死了，他一定很想把鄭麗文吊起來扁」、「如果前總統經國先生還活著，一定賞妳兩巴掌」、「蔣經國是反共不是舔共！還繼承經國之範？」、「妳又不反共，妳來拜撒毀？」、「經國先生怎麼沒爬出來指著妳們罵呢！」、「蔣經國先生風範，是從反共變成舔共？」、「經國先生的反共名言，妳完全做不到」。

國民黨發文稱要「承繼經國先生風範」，遭大批網友灌爆。（圖翻攝自國民黨臉書）

