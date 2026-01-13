台聯黨玩真的 黨主席周倪安跨海走訪澎湖傳統市場

台聯黨主席周倪安前進北辰市場，發放春聯等新年應急物品。（周倪安提供）

台聯黨主席周倪安宣布御駕親征，跨海參選下屆澎湖立委，並在今年澎湖五合一選舉，台聯黨也不缺席！繼上次跨海抵澎宣布參選外，此次再度造訪澎湖，預計3天的行程中，台聯黨主席周倪安走訪了澎湖的市場巷弄和湖西鄉，分送紅包袋和春聯。一來拜年，二來傾聽了鄉親期盼改變的心聲，表現出認真的態度。

在這幾天的澎湖走訪行程裡，有很多有志於投入公共事務，打破派系壟斷的志士，與周倪安暢談志向與心聲，讓周非常感動，更下定決心，為振興澎湖而努力以赴，絕對要在離島澎湖插旗，並由離島反攻台灣，解決台聯在立院沒有席次的窘迫問題，才能由地方至中央連線，全力宣導台聯政治理念。

周倪安在冬季返澎的航班上，發現缺少了很多觀光客的身影，這也是許多鄉親的煩惱。不分黨派很多人都在問，澎湖縣政府觀光、航空的政策，是不是跳票了？或投錯藥了？除了花火節之外，周倪安希望再加入文化活動，比如樂隊或是合唱團活動，讓澎湖居民多能參與。

周倪安表示，期待今年，台聯黨可以成為振興澎湖的力量，她將團結澎湖各方力求上進的志士，力爭改變中央政策，更重視澎湖，讓澎湖更好、更強壯！

周倪安抵澎插旗，希望推廣台聯黨理念。（周倪安提供）

