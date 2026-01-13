國民黨彰化縣長人選遲未定 3位有意參選者說話了

爭取彰化縣長提名的工策會總幹事洪榮章強調，他在國民黨最低迷時走入基層、傾聽民意，爭取鄉親認同，未來仍會本著初心，一步一腳印持續耕耘。（記者張聰秋攝）

今年底國民黨彰化縣長提名人選仍未定，民進黨提名立委陳素月已就戰鬥位，力拚重返執政，不少藍營基層焦慮，拖愈久愈不利選情。爭取提名的前彰化副縣長、現任縣府參議柯呈枋率先向黨中央喊話，直言「不能再拖了」，希望盡快啟動協調，若協調不成就應討論民調初選機制。對此，另兩名有意爭取者洪榮章與謝衣鳯，也各自表態看法。

最早表態參選的前彰化副縣長、現任彰化工策會總幹事洪榮章，日前一度被外界形容「消失」，引發支持者焦慮。不過，洪榮章今（13日）天再度釋出勤走基層行程，強調自己從未停下腳步，也表明黨中央目前還沒有協調。他說，最近低調是希望給黨中央時間與空間，沒想到反而讓基層擔心，「大家的關心與鼓勵，我都聽到了、也感受到了！」

洪榮章指出，他在國民黨最低迷時走入基層、傾聽民意，爭取鄉親認同，未來仍會一步一腳印持續耕耘。他也呼籲支持者稍安勿躁，一定要以大局為重，團結才能勝選。至於提名機制，他認為，彰化屬農業縣市，知名度不等於支持度，民調不該是唯一考量，派系整合與後勤續航力同樣重要，最後結果尊重黨中央決策。

柯呈枋則直言，至今黨中央尚未與他接觸，他期待能先協調，若協調不成，再討論初選機制。他呼籲黨中央秉持公平、公正原則，才能說服選民；並透露自己一直有在做民調，結果讓他有信心，只要持續耕耘，就會有不錯成果。

謝衣鳯也說，大家都希望國民黨彰化縣長人選能早一點拍板，她所了解多數縣市都是以協調方式產生人選。黨中央原本與她相約今天要碰面，但臨時取消，因此到目前還沒進行相關協調。

