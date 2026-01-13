直航班機拉近距離 熊本知事首訪台南盼多元合作

台南市長黃偉哲（右）致贈禮物給日本熊本縣知事木村敬（左），表達城市友好情誼。（圖由台南市府提供）

日本熊本縣知事木村敬今（13）日率團首度訪問台南，拜會台南市長黃偉哲。這也是2人繼去（2025）年12月23日「台南—熊本」定期航線首航後不到1個月再度會面，雙方均期待直航促進交通、產業與觀光等多元合作。

黃偉哲表示，定期航線開通後，每週2班往返班機已成為台南與熊本人才流動與觀光交流的重要橋梁。他指出，台南與熊本同樣擁有深厚歷史底蘊、豐富物產與科技發展優勢，期盼未來在文化、教育、物產、觀光及產業等面向持續深化合作，也歡迎更多熊本縣民搭乘直航造訪台南，感受古都魅力。

木村敬知事則表示，台南的歷史文化及高科技發展令他印象深刻，直航班機縮短了雙方距離，未來在觀光、教育與科技產業上可進一步交流。今年適逢2016年熊本地震10週年，他感謝台南當年的支持，期盼透過友好交流延續兩地長久情誼。

熊本縣位於九州中央，以熊本城、阿蘇火山及自然景觀聞名，並擁有傳統祭典及農業特色，近年半導體產業發展快速，是日本重要科技產業聚落之一。台南與熊本交流緊密，除了宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）是台南市友誼市，甲佐町與菊池市則分別與台南安南區、東區締盟。

觀光合作方面，宇土市加入台南「景點門票互惠計畫」，台南市民持身分證或市民卡參觀當地大太鼓收藏館、武家屋敷（舊高月邸）、宇土市網田燒の里資料館等景點均可享免費入館優惠。

武家屋敷（舊高月邸）為宇土市指定有形文化財，台南市民旅遊享免費參觀。（圖擷自宇土市役所官網）

