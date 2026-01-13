為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    想去俄羅斯旅遊被辦中國護照「台灣身分沒了」 陸委會：可檢舉旅行社

    2026/01/13 15:44 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會主委邱垂正。（記者陳鈺馥攝）

    旅遊播客（Podcaster）花爺日前分享一件案例，有民眾原本只想去俄羅斯旅遊，卻誤信旅行社宣稱可「代辦簽證、快速通關」，最後竟被辦了一本「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後被政府認定違規，導致台灣身分遭取消。陸委會主委邱垂正今日受訪強調，申請中國的身分或護照，就必須取消台灣身分，這是長久以來兩岸條例的規定。如果民眾是委託旅行社代辦，本身完全不知情，也可向主管機關觀光署檢舉旅行社。

    花爺在影片中表示，民眾當初是透過旅行社報名行程，對方強調可以代辦俄羅斯簽證，「也可以快速通關」，可是卻是幫忙申請一次性中國邊境旅遊護照。當出國跟團回來之後，就會被移民署聯絡，「通知去移民署辦理登記，移出台灣人的身分」。

    對此，邱垂正出席「港覺濠臺」徵選活動頒獎典禮時指出，過去也有民眾因為到中國邊境旅遊，申請了所謂一次性或旅遊性的邊境核發護照。因為依照兩條例的規範，申請了中國的身分或護照，就必須要取消台灣身分，這是長久以來兩岸條例的規定。

    邱垂正談及，「我們向來呼籲國人赴中國邊境旅遊時，不要申請一次性的中國護照，這是違反法律」。過去已有案例，現在又提到這個案例，民眾若要恢復身分，應檢具事實向主管機關移民署，依照回復身分的相關辦法申請。

    邱垂正說，如果民眾完全是委託旅行社代辦，本身不知情，也可以向觀光主管機關觀光署檢舉旅行社，因為旅行社是不能代辦中國的相關護照證件，代辦是明顯違法。要再次呼籲國人，到中國旅遊，千萬不要申請中國護照或一次性的旅遊護照。

    根據「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」第4點規定，移民署知悉台灣人民在中國設有戶籍或領用中國護照，應即通報當事人戶籍地戶政事務所，逕為廢止其台灣戶籍。並由該戶政事務所通知當事人繳還國民身分證；其為單身戶者，應另繳還戶口名簿。（16:03更新）

