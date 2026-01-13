中央虧欠苗栗？ 賴清德當面回應鍾東錦：10年補助2187億元

賴清德總統致詞時當面向苗栗縣長鍾東錦說明，中央協助苗栗良多。（記者彭健禮攝）

國民黨苗栗縣長鍾東錦日前公開抨擊「中央虧欠苗栗」，賴清德總統於今（13）日當面向鍾表示，中央過去10年補助苗栗縣總經費2187億元，今年中央預計補助苗栗縣至少288億元，比去年增加25億元，而且中央未來會好好跟地方政府合作，讓苗栗越來越好。

鍾東錦於本月5日頒獎表揚運動績優選手教練會場，公開表示，苗栗縣不論上繳稅收或水電供應的貢獻都遠超過許多縣市，但分配稅款反而比其他縣市少，中央實在虧欠苗栗太多，他喊話相關部會有責任與義務更加重視苗栗。

賴清德於今天與鍾東錦一同出席苗栗大千健康醫療體系竹南醫院動土典禮致詞時，向坐在台下的鍾東錦說「請鍾縣長要注意聽喔！幫助你的喔！」指出包括後龍鎮、通霄鎮衛生所興建工程，泰安、獅潭、南庄原鄉遠距醫療門診建置，還有國家衛生研究院「生物製劑擴廠暨戰略平台資源庫興建工程」等工程，中央挹注58億元到苗栗，「我們這些都做信用的，說到做到」。

賴清德接著表示，蔡英文任第一任總統時，他是行政院長。蔡知道當時苗栗縣財政非常辛苦，指示他不分黨派幫助苗栗縣走出執政困境；當時公務員發不出薪水，縣長徐耀昌最辛苦。

賴說，中央為了協助苗栗縣走出困境，許多工程建設，地方不必配合款，都由中央來負擔。從2016年到今年10年時間，給苗栗總經費2187億元；今年中央預計補助苗栗縣至少288億元，比去年增加25億元。

賴清德同時感謝鍾東錦縣府團隊在徐耀昌縣府團隊建立的基礎之下及縣議會議員的監督之下，藉由中央經費的補助，於2024年讓苗栗縣政府收支轉為賸餘，「相當難能可貴」，並表示，從蔡英文到他任總統，都對苗栗非常支持，箇中點滴相信徐耀昌縣長都非常清楚。

賴清德並打趣地說，所以他每次到苗栗，徐縣長都會來歡迎他，「同時在我耳邊說他還缺什麼」，並轉頭對鍾東錦說「鍾縣長要學一下啊！你都沒跟我咬耳朵啦！」

賴清德說，中央除了對苗栗醫療建設，交通、水利建設也持續推動，包括國道一號增設造橋交流道、台61線新北到苗栗平交路口改善，及大安、大甲溪聯通管道工程、通霄溪伏流水工程，有水資源才能奠定重大建設、吸引產業進駐，這些都是中央有計劃去推動苗栗發展。他強調，苗栗地理位置佳，銜接桃竹苗大矽谷計劃，也連接中台灣精密智慧機械產業的連接點，所以中央未來會好好跟地方政府合作，讓苗栗越來越好。

賴清德總統與苗栗縣長鍾東錦一同出席大千竹南醫院動土典禮。（記者彭健禮攝）

