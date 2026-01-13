為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國共論壇月底登場 邱垂正：禁止政治性協商

    2026/01/13 14:55 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會主委邱垂正今日受訪強調，任何團體赴中交流，不得與中國進行政治性協商，這是兩岸條例禁止事項，更不要配合中共統戰分化台灣內部團結，誤導國際社會視聽與認知。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會主委邱垂正今日受訪強調，任何團體赴中交流，不得與中國進行政治性協商，這是兩岸條例禁止事項，更不要配合中共統戰分化台灣內部團結，誤導國際社會視聽與認知。（記者陳鈺馥攝）

    國共論壇將於一月下旬在北京登場，國民黨高層又將前往中國會見中共高官。陸委會主委邱垂正今日出席「港覺濠台」頒獎典禮時受訪強調，任何團體赴中交流，不得與中國進行政治性協商，這是兩岸條例禁止事項，更不要配合中共統戰分化台灣內部團結，誤導國際社會視聽與認知。

    邱垂正指出，依照兩岸條例第4條、第5條規定，未經政府授權，不得跟中國進行政治性協議或政治性協商，這是兩岸條例明文禁止的事項，也有相關處罰及刑責。

    邱垂正提及，希望任何團體赴中進行交流，要符合兩岸條例及相關法律規範，要秉持對等尊嚴、不預設前提，進行有意義的交流才能展現互動。

    邱垂正強調，要再次呼籲須注意社會觀感及國際視聽，不要配合中共統戰分化台灣內部團結，或誤導國際社會視聽與認知 共同維護國家主權尊嚴及利益。希望任何團體赴中都應該守護中華民國和自由民主。

    另外，立法院昨日審查「反滲透法」，對於涉犯「反滲透法」不起訴率太高，陸委會副主委梁文傑答詢時說，「有時候起訴後判決無罪，並不代表真的無罪」，遭立法院國民黨團痛批是「超越法律的男人」。

    邱垂正對此表示，現行「反滲透法」要有境外敵對勢力的滲透來源，要有滲透行為，加上在台灣有違反選罷法、政治獻金法、刑法的違法行為，構成要件須有滲透行為、違法行為二項。

    邱垂正進一步說，要有滲透來源對當事人指示、委託或資助，我國是法治國家，還是要依法查證及具體事實，所以這部分要做執法單位的後盾，盡量提供檢舉。因為現在很多案件的滲透行為，有很多隱蔽作為，蒐集證據相當困難，民眾對於反滲透法期許很高，國人要做執法機關的後盾，很多立委也認為要修法強化。

